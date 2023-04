Colombiano en España contó lo duro que ha sido vivir en ese país

En las redes sociales, se ha hecho viral un video en el que se puede apreciar el relato de un hombre que gastó todos sus ahorros para irse a España con la esperanza de encontrar mejores oportunidades de trabajo y una vida mejor.

Aunque este hombre tenía la esperanza de que su vida fuera mejor en otro país, la realidad fue otra, pues dice que ha sido bastante difícil sobrevivir durante los cuatro meses que lleva por las calles de Barcelona.

“Hace 4 meses llegué a Barcelona, España. Ha sido súper difícil por la cuestión de documentos. El sistema está colapsado por muchos migrantes, no hay citas para nadie, no lo dejan trabajar, policía por todos lados”, dijo en el video publicado por el usuario de TikTok @odeguaofficial.

Este migrante relató que la situación migratoria que enfrenta el país ha hecho que sea prácticamente imposible vivir allí. “El tema de la salud es complicado. El empadronamiento todavía más. El mundo anda de la patada aquí en España, está muy complicado”.

Asimismo, se quejó de lo lento que es el proceso migratorio y que los costos son demasiado altos: “Piden documentos, dinero de anticipación. Mucha gente en la calle, aguantando hambre, frío. Sin ropa, comida... Esto es lo que se vive acá en Barcelona, España”, reveló.

Este sujeto también explicó que encontrar un trabajo formal siendo extranjero, se ha convertido en una tarea casi imposible: “No se puede trabajar de otra manera porque las leyes dicen que, si no tienes un permiso de trabajo español, no lo contratan en ninguna empresa y en la calle no puede trabajar porque es ilegal”.

Finalmente, le advirtió a todos los colombianos que la vida para los latinoamericanos en Europa, no es como parece: “Acá la situación es a otro precio. El racismo continúa, y ahora con más fuerza, por las guerras que se viven en Europa”.

Siga leyendo: Video: Así fue como columna de ceniza del Nevado del Ruiz superó los 2 mil metros