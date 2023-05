Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliécer Gaitán, cuyo asesinato el 9 de abril de 1948 generó el llamado “Bogotazo” escribió una enérgica carta en la que criticó el discurso del presidente Gustavo Petro, el pasado 1 de mayo, en el que mencionó a su padre y aseguró que el liberal compartió los mismos ideales que el expresidente Alfonso López Pumarejo.

En el “Balconazo” del Día del Trabajo, el mandatario dijo: “Lo que estamos, entonces, viviendo más o menos es una misma situación, similar a la que vivía Alfonso López Pumarejo y su revolución en marcha. Si miráramos atrás diríamos que si ese gobierno liberal hubiera podido hacer las reformas y hubiera continuado ese proceso con algún sucesor, se llamase Gabriel Turbay o Jorge Eliécer Gaitán, Colombia no tendría la violencia que tiene hoy, no tendría el raquitismo democrático, no tendría los niveles de injusticia que tiene hoy”.

La cita sobre el líder liberal no cayó bien en su familia, por lo que Gloria Gaitán, en su carta llamó mentiroso al presidente Petro y calificó de insultos las referencias que el mandatario hizo en su discurso sobre su padre.

“¡Cómo se atreve a insultar a mi padre diciendo que Jorge Eliécer Gaitán quiso continuar la revolución en marcha de López Pumarejo, farsa a la que el líder revolucionario llamó ‘revolución de papel y cartulina’!”, sostuvo la hija de Gaitán en una carta publicada por la congresista Marelen Castillo.

La hija del líder liberal agregó que: “Petro sabe que está diciendo mentiras. Son calumnias que buscan empañar la vida pulcra y transparente del líder de masas (...) No es posible que ahora intente atribuirle a mi padre intenciones que nunca tuvo y que, por el contrario, rechazó públicamente en el Congreso de la República y en sus famosos Viernes Culturales”.

En otro apartado de la carta, Gloria Gaitán aseguró que Petro quiso “distorsionar la realidad de los hechos”, lo que supone una “franca bofetada a un pueblo que cree lo que él dice”.

Indicó, además, que escribirá un libro para denunciar “esta distorsión deliberada y premeditada de la historia, cuya única razón es mermarle grandeza a Gaitán, para él (Petro) poder quedar en el pináculo de la historia popular”.

La hija de Gaitán también sostuvo que lo dicho por el presidente supone para ella una “bofetada” a sus denuncias sobre el “carácter histriónico, farsante, delincuencial y torticero de Alfonso López Pumarejo”, a quién calificó como “uno de los hombres más funestos de nuestra historia”.

Finalmente, dijo que sabía el riesgo que corría con las afirmaciones que hace en la carta, pero lo hace con la satisfacción de que, si existe el más allá, podría mirar a su padre a los ojos para decirle “nunca te fallé” y que siempre había seguido sus ideales “muchas veces al precio de mi propia integridad”.

El presidente Gustavo Petro, que adelanta una visita de Estado en España, no se ha referido a la carta de la hija del líder liberal, ni tampoco ningún integrante de su gabinete.