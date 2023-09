"En cuanto al enfoque punitivo, continuará. No tenemos margen para actuar. Lo que vamos a hacer es priorizar el enfoque punitivo en la lucha contra la cocaína, no contra la hoja de coca, no contra el campesino pobre que no ha tenido otra alternativa que la hoja de coca", dijo Osuna en el foro.

Los detalles de la política, que busca renovar programas como el de sustitución de cultivos y estrategias como la de incautaciones o lavados de activos, aún están por revelar, pero expertos criticaron al ministro que realmente no trae nada nuevo, puesto que el propio acuerdo de paz ya hablaba de sustitución de cultivos.

Lea también: El expresidente del Congreso, Arturo Char, deberá permanecer en centro carcelario

Por ello, queda por ver si es en la aplicación donde se hace la diferencia con otros Gobiernos, en un momento en que las hectáreas sembradas de coca en Colombia han roto récords -204.000 hectáreas, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC)- pero también la venta de hoja de coca y pasta base ha caído y tiene en jaque a muchas comunidades en Colombia.