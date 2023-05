“Con el Presidente hemos hablado de los desplantes y la impuntualidad, tratamos de mejorar”: Laura Sarabia, jefa de gabinete de Petro

“Eso, que precisamente sueño con una Colombia que deje de ver morir hijos en la guerra. Una Colombia que no vea más mamás llorando porque sus hijos murieron. Sueño con dejar de ver a gente sin comida, sin un sistema de salud bueno, en territorios excluidos donde ni conocen el Estado. Esa es mi motivación diaria. Por todo esto fue que en un principio me la jugué por el Presidente y lo apoyé desde un inicio. Así como muchos, también tengo la esperanza en él y en que puede darnos una Colombia mejor”.

“Es lo más difícil. La verdad me preocupa. A veces me da duro y me doy palo yo misma en el sentido de decir ‘¿qué tal mi hijo no sepa quién es su mamá?’. No comparto, ni tengo tantos espacios como una mamá normal. Pero también me animo, y por así decirlo lo justifico, en el sentido de que estoy dejándole un mejor país a él y estoy precisamente por él acá. Se merece un país mejor”.

“Esos incumplimientos no tienen muchos precedentes en la historia de Colombia y son, a veces, grotescos. Ella ha sido alcahueta con esos incumplimientos sistemáticos. También ha alimentado, o no la ha puesto freno, a que el Presidente comience a perder un poco el sentido de la realidad”, reclamó un exfuncionario que la conoció y se sentó con ella en los consejos de ministros.

¿Cómo aterriza en la campaña del hoy Presidente? Usted trabajó con el entonces senador Armando Benedetti, pero más allá de eso, ¿cómo da el salto a la campaña?

“Con el Presidente tenía una relación del Congreso. Nos conocíamos, pero solo saludos y demás. No había una relación de mucha cercanía. Yo llego principalmente a la campaña con el embajador Benedetti, que se sumó a la campaña y yo hacía parte de su equipo”.

¿En qué momento Petro le dice ‘véngase a trabajar de lleno conmigo, sea mi secretaria privada y si todo resulta asume como jefa de gabinete’?

“Él me ofrece la Jefatura de Gabinete ya siendo presidente. La verdad, nunca me lo imaginé, no fue una expectativa y ni nunca mi objetivo fue llegar a este puesto. Tampoco se lo pedí al Presidente. Lo acompañé genuinamente con la esperanza de hacer mi mejor trabajo”.

Le quiero formular esta pregunta, que en realidad son dos porque una lleva a la otra: ¿se ha sentido subestimada por ser joven?, ¿se ha sentido también discriminada por ser mujer en ese cargo?

“Sí, ambas cosas. En este país ser mujer en esta esfera política es difícil y ser joven aún más. Si le adiciona el cargo en el que estoy pues mucho más. Que una ‘niña’ venga a mandar o a darle instrucciones a una persona que lleva quién sabe cuántos años en la política genera una resistencia. Por más que hayamos avanzado políticamente eso genera un rechazo, porque nadie se imaginó que yo fuera a llegar a este espacio. Entonces sí, me he sentido subestimada en muchas ocasiones, pero siempre he contado con el respaldo del Presidente. Mi mayor carta es mi trabajo y le he demostrado a todas las personas que mi trabajo y mi lealtad es lo que hacen y realmente lo que me han llevado a ser la jefe de gabinete. Precisamente con eso batallo, porque hay una cosa con la que choco siempre: que digan que soy cuota de. Si de algo estoy segura es que no soy cuota de nadie. Estoy donde estoy por mi trabajo”.

En medio de esa resistencia y rechazo se ha llegado a decir que usted influyó para la salida de algunos ministros, ¿qué tanto asidero tiene semejante acusación?

“Estoy totalmente tranquila. El Presidente es totalmente autónomo en sus decisiones y yo también presenté mi carta como todos los del gabinete. No pueden decir que esto es culpa mía, ni yo decido quién se va y quién se queda. Es una decisión autónoma del Presidente y no tengo nada qué ver ahí”.

¿Qué le aporta Laura Sarabia a Gustavo Petro que la hace tan indispensable y tan valiosa, al punto de ratificarla en el puesto?

“Sin desmeritar el trabajo de los demás, considero que es la eficiencia. Si yo me comprometo con el Presidente a una cosa, cumplo con eso. Él siente un apoyo en que me pregunta por una cosa o por la otra y puedo tener una respuesta. También puedo darle soluciones a ciertas cosas y ayudarle a articular otras. Esa es mi plusvalía”.