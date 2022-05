“Con mentiras nunca va a poder contra mí ni contra el Estado”: Duque sobre señalamientos de Merlano

El presidente Iván Duque respondió a las nuevas acusaciones presentadas por la excongresista Aida Merlano –radicada en Venezuela luego de huir de la justicia colombiana– sobre un presunto ingreso de dinero a la campaña de las elecciones presidenciales de 2018, cuando el mandatario apenas aspiraba a la Casa de Nariño.

Merlano señaló el martes, ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que la campaña presidencial de Iván Duque recibió 6.000 millones de pesos de los clanes Gerlein y Char.

“(...) Parte de esos dineros después hicieron parte de la campaña presidencial del candidato Duque, al que se le entregaron, de esos $18.000 millones, $6.000 millones, que le terminó entregando Julio a él del dinero que no le pagó a Alejandro Char”, afirmó la prófuga.

También le puede interesar: Video: Aida Merlano rindió versión ante la Corte Suprema de Justicia

Respecto a los señalamientos, Duque expresó: “Las cuenta de mi campaña fueron manejadas impecablemente por el doctor Luis Guillermo Echeverry. Nosotros no solamente tuvimos límites muy rigurosos a todas las donaciones sino que, adicionalmente, nosotros no utilizamos ningún recurso privado para segunda vuelta”.

El mandatario colombiano hizo énfasis en que en las declaraciones de Aida Merlano no cuadran ni las fechas ni los datos, por lo que aseguró que se trata de un intento de Nicolás Maduro de enlodar su nombre, teniéndola a ella protegida en Venezuela.

“Frente a lo que dice la señora todo el mundo sabe a quién ella estaba apoyando políticamente, entonces que no venga ahora con esas falacias y esas mentiras”, aseveró.

Además: Delitos sexuales contra los menores han aumentado

Finalmente, y como lo ha hecho en ocasiones anteriores, el mandatario cuestionó por qué nunca dijo nada de eso cuando estuvo en Colombia. “Que venga y se presente a la justicia colombiana porque ella es una prófuga de la justicia, acá la esperamos y que diga todo lo que tenga que decir. Con mentiras nunca va a poder ni contra mí ni contra el Estado”, señaló.

Cuando los magistrados escucharon las acusaciones de Merlano contra el jefe de Estado, le recordaron que había graves consecuencias en caso de faltar a la verdad. A lo que la prófuga sostuvo: “He dicho la verdad, me ratifico y me comprometo a entregar las pruebas de los hechos que aquí he narrado”.