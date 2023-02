“En Perú marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos”, fueron las palabras de Petro, para referirse al despliegue de la Policía Nacional del Perú, por las protestas que se realizan en contra del Gobierno de Dina Boluarte.

Por lo anterior, Norma Yarrow, congresista peruana, manifestó su rechazo a las declaraciones del mandatario colombiano, ya que según ella, Petro mantiene una actitud reiterativa de entrometerse en los asuntos de la política peruana, por lo que pide que este sea declarado como persona 'no grata'.

"Mi rechazo rotundo a lo dicho por Gustavo Petro, presidente de Colombia, contra nuestra policía, solo por imponer el orden. Qué se puede esperar del "pensamiento" de un guerrillero radical. Petro también debe ser declarado persona no grata. El Ejecutivo tiene que actuar", precisó Yarrow, vía Twitter. Por su parte, desde el Ministerio de Exteriores del Perú, calificaron las palabras de Gustavo Petro, como un "acto de injerencia", conducta que según ellos no corresponden a las normas del derecho internacional. "Expresamos la enérgica protesta del Perú por el nuevo acto de injerencia del presidente Gustavo Petro en temas de política interna, conducta no consistente con las normas del Derecho Internacional", declararon desde Perú.

Siga leyendo: Desaprobación de Petro ya asciende al 53 %, según Opinómetro de Datexco