El funcionario recordó que en febrero pasado el Gobierno Nacional asumió el compromiso, con la población de Mocoa, de entregar 100 viviendas en septiembre y 290 en diciembre.

Pero ayer en la reunión que tuvieron funcionarios del Gobierno con la CGR, representados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda, informaron que no van entregar ese número de viviendas, sino 72 en octubre y las restantes en diciembre.

“Eso no obedece a la realidad. Estamos en el lote donde se desarrolla el proyecto Sauces II y aquí se ve que no hay posibilidad de entregar esas viviendas”, indicó en forma categórica el Contralor Delegado de Vivienda y Saneamiento Básico.

Por su parte, el Contralor Delegado para el Sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía, le dijo al interventor del proyecto: “Yo no puedo entender como está tranquilo, además validando que aquí vamos a tener en diciembre 216 casas, sin decir nada. Eso es indebido. Eso es un incumplimiento contractual”.

También molesto, el Contralor Delegado de Medio Ambiente, le dijo a un funcionario de la Unidad de Gestión del Riesgo: “usted es el dueño de la plata que se está pagando al contratista para hacer las casas, usted no solamente tiene la facultad sino el deber de decir: no me eche carreta que usted no me va a cumplir”.

El Delegado de Vivienda le dijo a los representantes de la firma contratista del proyecto: “Ustedes tienen el descaro y el atrevimiento de decirnos mentiras en unas presentación. Señores, esto va a ser de conocimiento de la Procuraduría. Ustedes no pueden seguir diciéndonos mentiras”.