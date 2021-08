Contraloría declaró responsable fiscal a exalcadelde de Mocoa

La Contraloría General de la República declaró responsables fiscales al ex alcalde de Mocoa (Putumayo), Mario Luis Narváez Gómez, y al ex tesorero municipal, Ever Clemente Ruiz, entre otros, por un caso de manejo irregular de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) mediante transferencias electrónicas que se dio en el año 2011.