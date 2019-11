La Contraloría General de la República, CGR, dio a conocer los resultados de la Actuación Especial de Fiscalización que realizó en el primer semestre de 2019.

La investigación se originó por una denuncia presentada por el entonces director de Coldeportes y hoy ministro del Deporte, Ernesto Lucena, sobre las inversiones en infraestructura realizadas entre 2015 y 2018, periodo en el que estuvieron al frente de esa entidad el expresidente del Comité Olímpico, Andrés Botero, y la hoy gobernadora electa del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán.

La Contraloría se enfocó en los más de 1.6 billones de pesos aportados por Coldeportes en ese periodo a distintas entidades territoriales, a través de convenios suscritos con las mismas que sumaban 1.8 billones de pesos.

“De los 1.059 convenios suscritos por Coldeportes, por la suma de $1.8 billones, fueron evaluados por la Contraloría 548 ejecutados en 304 municipios del país, revisando la inversión de $959.000 millones aportados por esta entidad estatal”, indicó el organismo.

El ejercicio de control fiscal se adelantó en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca Guajira, Huila, Nariño, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Tolima, Quindío, Santander y Valle del Cauca, así como en la Capital de la República, Bogotá.

“La Contraloría General determinó la configuración de 257 hallazgos administrativos de los cuales 180 tienen presunta

connotación disciplinaria, 55 tienen incidencia fiscal por $11.399.947.373,76, uno presunta connotación penal y en uno se

solicitará el inicio de Indagación Preliminar. Tres hallazgos tienen solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio y otros seis tienen otras incidencias”, informó la CGR a través de un comunicado.

Según la evaluación de la Contraloría, la ejecución de los recursos invertidos en infraestructura deportiva “cumple parcialmente con los principios de igualdad, moralidad, eficacia economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, y en términos generales con la normatividad legal vigente en materia contable, financiera y contractual”.

El organismo de control afirma que se evidenciaron deficiencias en los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y control. Un ejemplo es que en los casos en que las cuentas bancarias generaron rendimientos financieros, los entes territoriales no realizaran la devolución al Tesoro Nacional de estos recursos, tal como lo estipulaban los convenios respectivos. “En algunos municipios la devolución se hacía de manera parcial, y otros están esperando la etapa de liquidación del convenio para realizarla”, dice el reporte.

También se detectaron proyectos de obra contratados por los municipios, pero incompletos en su documentación técnica (estudios y diseños). “Lo anterior, a pesar que Coldeportes surte una etapa de viabilización técnica de los proyectos que los municipios le presentan para cofinanciar”, criticó la Contraloría.

“La Contraloría determinó que la supervisión y seguimiento a la ejecución de estas obras de infraestructura deportiva por parte de Coldeportes no es suficiente, toda vez que se le asigna a un profesional la supervisión simultánea de una gran cantidad de convenios, lo que denota que se presente una debilidad en el seguimiento, la vigilancia y el control de la ejecución de los recursos que aporta Coldeportes.

Lo anterior conlleva a que se presenten incumplimientos por parte de los contratistas y/o firmantes de los convenios de las obligaciones contraídas”, añaden. Otro hallazgo preocupante fue la falta de planeación en la ejecución de las obras

“Se evidenció, igualmente, que parte de las irregularidades encontradas en la ejecución de los convenios y contratos de obras derivados, se dieron debido a que se presentaron debilidades en la planeación. Antes de que las entidades territoriales iniciaran con los procesos de selección no se contaba con los estudios y diseños completos de los proyectos de infraestructura, lo cual origina que las obras no se ejecuten en los tiempos establecidos en los convenios y contratos de obra, poniendo en riesgo la inversión de los recursos y afectando a la comunidad, pues no se logra el disfrute de las obras”.

“Esta falta de planeación hace además que, una vez terminadas las obras, no se cuenta con un compromiso por parte del ente territorial en el mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura deportiva y/o recreativa, el cual es un compromiso que adquiere tanto el municipio como Coldeportes, al ser este un requisito previo para acceder a los recursos de la Nación”, concluye al respecto el análisis hecho por el ente de control.