Según indicó la Contraloría, en el caso del establecimiento penitenciario de Girón el hallazgo fiscal es de $99.281 millones y en el de Ipiales ascendió a $84.659 millones.

“Al momento de finalizar esta auditoría no se habían puesto en funcionamiento los nuevos pabellones de ambas cárceles. En las semanas siguientes a la liberación del informe, entró en operación la infraestructura de Ipiales y se espera que la próxima semana suceda lo mismo con la de Girón, lo que cambiaría estos hallazgos por beneficios de auditoría, explicó el Contralor Delegado para el Sector Justicia, Sebastián Montoya. Cárcel de Girón: 6 años de obra y $99 mil millones invertidos”, explicó el ente de control.

La falta de entrega de las obras de la cárcel de Girón al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario impedía la habilitación de 752 cupos para disminuir los niveles de hacinamiento presentados, que en establecimiento presentan una tasa del 25%

Llamó la atención a la Contraloría que entre el Uspec e Inpec, después de 6 años y $99 mil millones invertidos, no se hubiera hecho entrega de ningún cupo y se incumpliera el objeto social.

En cuanto a la Actuación Especial a la Uspec sobre la ampliación de la cárcel de Ipiales, la Contraloría estableció un total de 10 hallazgos administrativos, de los cuales 7 tienen presunta connotación disciplinaria y 1 posible incidencia fiscal (el de la cárcel de Ipiales).

“Los auditores realizaron seguimiento a la entrega de obra del proyecto de construcción y ampliación de infraestructura de la cárcel de Ipiales (contrato 401 del 2014), con el fin de determinar si la contratación cumplió con los principios y finalidades de la función administrativa, así como los fines y principios de contratación. Como resultado de la actuación especial realizada, la Contraloría General de la República encontró que ha habido retrasos en la ejecución de este contrato y no se ha hecho entrega de la obra al Inpec, razón por la cual no se encuentran habilitados a la fecha los 608 nuevos cupos previstos, por lo que se emitió un concepto no conforme al no cumplir con la finalidad inicial de la contratación que era habilitar los mismos para disminuir los niveles de hacinamiento presentados. La tasa de hacinamiento en este centro penitenciario es de del 61%”, indica el reporte de la Contraloría.