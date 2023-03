Control político al Invima por desabastecimiento de medicamentos

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes citó para el próximo martes 14 de marzo a debate de control político al director del Invima, Francisco Rossi, para que explique las decisiones que se han tomado en medio del desabastecimiento de medicamentos.

El director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ha estado en los últimos días en el ojo de la opinión pública, debido a que una de las razones que se exponen ante la escasez de medicamentos es la falta de agilidad en los trámites de registro del Invima.

Incluso, recientemente Rossi manifestó que “la escasez de medicamentos se debe a que las EPS los están reteniendo para no entregarlos a los usuarios, con el objetivo de oponerse a la reforma a la salud”, declaraciones que fueron negadas por las Entidades Promotoras de Salud.

“Esa afirmación es falsa y sin fundamento, las opiniones del director del Invima le hacen daño a la salud y no aportan ninguna evidencia técnica para explicar el fenómeno que hoy vive el sistema”, señaló la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi.

La entidad que agremia a las EPS señaló que “es hora de ofrecer soluciones y no desviar la atención del país en acusaciones infundadas que no aportan a los colombianos que hoy no cuentan con medicamentos necesarios para enfrentar su salud”.

¿Qué dice el Invima?

Al término del segundo taller para periodistas realizado por el Ministerio de Salud, Francisco Rossi indicó que el país viene arrastrando una serie de problemas de desabastecimiento en algunos productos y, desde el punto de vista legal, más que desabastecimiento lo que se tiene es escasez.

El funcionario citó entre las razones situaciones asociadas a la escasez de materias primas de insumos, porque hay dificultades en materia de importación y la gestión de los procesos regulatorios, lo cual hace que no se haya podido resolver como no lo han podido hacer otros países del mundo.

“Todo lo que es escaso, tiende a subir de precio, y esa es una lógica de los mercados”, añadió Rossi.

Además, explicó que se viene trabajando con la Universidad de Antioquia en la generación de una planta pública de producción de medicamentos que no tienen interés comercial, pero sí sanitario.