Uno de los expertos forenses adscritos a Medicina Legal reveló los detalles del suicidio del coronel Óscar Dávila, quien fue jefe de Inteligencia de la Casa de Nariño y que además habría estado implicado en las interceptaciones a Marelbys Meza, exniñera del hijo de la jefa de Gabinete del Gobierno Nacional, Laura Sarabia.

En medio de la rueda de prensa, uno de los forenses reveló que el uniformado tomaba alprazolam, un medicamento que, según el reporte, lo utilizaba para controlar un cuadro de ansiedad.

“Nos llamó la atención que esta persona tomaba alprazolam, un medicamento que tiene un efecto ansiolítico. Esta persona estaba tomando este medicamento por el cuadro de ansiedad. Estaba expuesta a un estrés importante”, agregó el médico Jorge Paredes.

El viernes, 9 de junio, cuando se conoció la muerte del coronel Dávila, el abogado Miguel Ángel del Río, quien había sido buscado por el uniformado para que fuera su apoderado, afirmó a través de redes sociales que el miembro de Inteligencia de la Casa de Nariño había recibido "presiones" por parte de la Fiscalía.

"El día de ayer me reuní con el coronel Dávila quien me buscó para manifestarme que de la Fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame", afirmó el litigante.

Suicidio, la versión de Medicina Legal

En la rueda de prensa la Fiscalía General de la Nación confirmó que el coronel de Inteligencia de la Casa de Nariño, Óscar Dávila, y quien estaría implicado en las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, decidió quitarse la vida con el arma de dotación de su escolta.

"Se hizo la investigación de la línea de tiempo que revela hora de tiempo y circunstancias para determinar si existen terceros en la muerte del teniente coronel", afirmó la vicefiscal.

A las 18:16 de la tarde del pasado viernes, 9 de junio, la camioneta se estacionó cerca a la residencia del uniformado, a donde se dirigía para encontrarse con su esposa, a quien minutos antes había llamado para confirmarle que iba para la casa. El conductor se bajó del vehículo e ingresó a la tienda a comprar una soda por petición de Dávila. Dos minutos después el escolta llegó al vehículo y según el relato del chofer, el cuerpo ya estaba sin vida.

En la rueda de prensa, la vicefiscal reveló que en el material probatorio se analizaron las prendas de vestir para identificar más datos. Además, se analizó el arma con el cual se habría quitado la vida el coronel y que en la necropsia los forenses hallaron plomo en el cuerpo de Dávila.

"Vemos que había rastros de sangre en forma de u. Se detectó que el cuerpo no estuvo involucrado en riñas y peleas", afirmó el forense.

Entre tanto, la vicefiscal Martha Mancera reveló que antes de la muerte del coronel de Inteligencia de la Casa de Nariño, no había sido citado por la Fiscalía General de la Nación a rendir indagatoria sobre las 'chuzadas' ilegales a Marelbys Meza, quien trabajó para la entonces jefa de Gabinete del Gobierno Nacional, Laura Sarabia.