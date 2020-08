$!Correo para citas de prueba de COVID-19 es falso: MinSalud

Por otra parte, el Ministerio de Salud ha recalcado que en ninguna base de datos de su sistema aparece el correo desde donde envían el mensaje. En su cuenta de Twitter, la entidad advierte sobre la existencia de estos correos que buscan robar los datos personales de las víctimas y recomiendan no caer en mentiras y acudir a los puntos de información oficiales.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre coronavirus que esté circulando en redes sociales o Internet, puede escribirnos a la línea de WhatsApp 314 3600052 o enviar un correo electrónico a noseapingo@vanguardia.com.

También pueden escribirnos a través de los canales de contacto de Vanguardia.com en Twitter, Facebook e Instagram.