Corte Constitucional cita a audiencia sobre protección de líderes sociales

Los líderes sociales indicaron en la acción de tutela que algunos de ellos no cuentan con protección de la Unidad Nacional de Protección o los esquemas de protección no son eficaces y no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial.

Igualmente indican que no existen políticas que eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas.

A esta audiencia serán citados representantes de la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, la Federación Colombiana de Municipios y el Gobernador del departamento del Cauca, entre otras entidades.

Esta diligencia estará enmarcada por cuatro ejes temáticos: Primero, la situación actual de protección a la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos; segundo, las medidas legislativas, administrativas y presupuestales adoptadas por el Estado para efectos de implementar una política pública de protección; tercero, la efectividad de las rutas de protección y de las medidas para garantizar la vida y la integridad de esta población; y cuarto, la garantía de protección a la vida y a la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos acorde con el Acuerdo Final para la Paz.