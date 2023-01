La Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica (UP) poniendo punto final a una pesquisa de 30 años que comenzó en 1993, cuando los sobrevivientes de ese partido acudieron al tribunal para denunciar la persecución sistemática a quienes dejaron las armas para entrar en la vía política.

La determinación fue leída por el juez Ricardo Pérez Manrique en una notificación de sentencia a integrantes y militantes de la UP vs. Colombia, como se le conoce jurídicamente al litigio, que divulgó el tribunal en una audiencia virtual. La decisión marca un punto de inflexión en la lucha de los militantes de la UP.

La Corte IDH determinó que el Estado colombiano es responsable por la violación al derecho a la libertad personal y a la violación del derecho a la honra de los integrantes de ese partido.

Sin embargo, el estrado también puntualizó que “el Estado no es responsable por la violación de los derechos a la libertad judicial, las garantías judiciales y la protección personal” en relación con los casos de cuatro integrantes de ese partido.

En la lectura de la sentencia estuvieron integrantes de ese partido como las senadoras Aída Avella y Jahel Quiroga, quienes sobrevivieron al exterminio de la UP desde su entrada en la vida política en 1985.

En desarrollo...