Corte llama la atención a defensa de Gustavo Malo para que no “paralice el proceso”

En medio del juicio, el abogado de Malo consideró pertinente tener como pruebas los testimonios de Jorge Luis Leviller Palomino y Pedro Díaz Pacheco, quienes fueron vinculados en el proceso debido a que Camilo Andrés Ruiz, los abordó para solicitar favores extralegales a nombre del exmagistrado.

De acuerdo con el penalista, con estos testimonios se podía controvertir que el exmagistrado participó en los hechos por los que es acusado en el denominado cartel, y podría desfigurar los señalamientos del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno.

En 2019, momento en que hicieron la solicitud, la Sala Especial de Primera Instancia negó dichas pretensiones, la defensa apeló y una vez más el alto tribunal no le dio la razón.

La Corte expuso que “no se reúnen los requisitos necesarios para la procedencia y práctica de pruebas no postuladas en el momento procesal oportuno, ya que no hacen referencia a hechos desconocidos a consecuencia de la práctica probatoria en la fase de juzgamiento, o que pese a ser conocidos, racionalmente no hubiera podido advertirse la pertinencia y utilidad en la etapa instructiva”.

Además del pronunciamiento sobre la apelación, el alto tribunal le hizo un llamado a la defensa de Malo para que se avance sin dilaciones el proceso judicial.

“Valga recordar, que las reiteradas peticiones probatorias sobrevinientes de la defensa, han impedido culminar el presente juicio, el cual debe proseguir según los mandatos constitucionales y legales, atendiendo el material probatorio invocado, decretado y recaudado oportunamente. De modo que, no es viable paralizar el trámite penal al requerir pruebas que debieron solicitarse en el momento procesal oportuno”, dice la providencia.

Malo se encuentra ante los estrados judiciales por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización indebida de asuntos sometidos a reserva, por hacer parte de un estructura ilegal que solicitaba dinero a aforados a cambio no abrir procesos judiciales en su contra.