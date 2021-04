La determinación del alto tribunal también cobija que los exmiembros de la fuerza pública quienes hayan cometido delitos o tengan responsabilidades penales no pueden tener la condición de "veteranos", ni los beneficios que ellos implica.

La decisión que estuvo en manos del magistrado José Fernando Reyes, en primera medida, aclaró que, respecto de la expresión "vulnerables", si bien, el legislador da esa condición en más de una ocasión y a diferentes particulares, este no es un término de libre uso.

El togado trajo a colación lo que ha dicho la Corte en cuanto a que esa condición ha sido adscrito a mujeres, migrantes y personas en condición de calle, en los que evidentemente se requiere políticas públicas para propiciar condiciones de igualdad, no obstante, esta situación no ocurre con los exmiembros de la fuerza pública.

Para Reyes Cuartas, los exmiembros de las Fuerzas Militares ostentan unos beneficios diferentes a los de los demás ciudadanos, debido a la exposición de sus vidas durante el paso por la institución castrense, de ahí que no sea usado la expresión vulnerable, sin embargo, en su ponencia dejó claras algunas excepciones.

"La expresión de ser personas vulnerables no era conforme con la Constitución, sin embargo, también reconoció la Corte que, evidentemente, pueden existir casos aislados los cuales por la edad o condición psicofísica, un veterano puede ostentar la condición de vulnerable, por ejemplo, por limitaciones de acceso a la salud pública, condiciones de vivienda, entre otros", dijo el magistrado.

Respecto de las menciones públicas en medios de comunicación, y la directriz de que el Centro Nacional de Memoria Histórica debía disponer un espacio exaltando las actuaciones de los exmiembros de la fuerza pública, el magistrado consideró que estas "reglas y el carácter de una propagando oficial, en favor de los veteranos de la fuerza pública, comporta a su vez una forma especial de construcción de la verdad, que no se aviene con los parámetros constitucionales de una verdad plural y construida desde todas las aristas".

Con lo anterior, lo que Reyes Cuartas expone es que las menciones destinadas estrictamente a enaltecer la labor del soldado a través de sus acciones, se caen precisamente, porque en la búsqueda por la verdad y memoria del Estado todos los actores que estuvieron vinculados directa e indirectamente con el conflicto armado, deben tener los mismos escenarios de divulgación.

"El deber de memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones, tales como las víctimas, la academia, los centros sociales, las organizaciones de víctimas y derechos humanos, puedan avanzar en ejercicio de reconstrucción de memoria", dijo Reyes.

Para la Sala, en este punto específico, encontró que con una actuación como la demandada se pretende construir una "verdad oficial" que puede generar un carácter regresivo en la medida que todo el esquema de la justicia transicional comporta una resignificación de las víctimas, cuya narrativa debe ser considerada cada vez que se quiera construir un concepto de memoria.

"No es posible que el Centro de Memoria Histórica pueda hacerlo en las condiciones que la ley de veteranos lo ha dicho", resaltó el magistrado y añadió que una vez se firmó el acuerdo de paz, no se ha pretendido nunca construir una verdad con espalda a las víctimas de ahí que la Corte, con votación mayoritaria deje claro que los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado no tienen una única verdad.

Otro de los artículos demandados relaciona la adquisición de la palabra "veteranos" aún cuando los exmiembros de la fuerza pública se hayan visto inmersos en actuaciones ilegales o que afecten el derecho internacional humanitario.

La Corte dejó claro que quienes hayan sido judicializados y condenados por situaciones de ese nivel no podrán adquirir esa condición y mucho menos obtener los beneficios que esa expresión conlleva.

Las determinaciones del alto tribunal obedecen al estudio de una demanda contra artículos de la Ley 1979 de 2019, más conocida como la ley de veteranos en la que el legislativo estableció una serie de beneficios para quienes hicieron parte de las fuerzas armadas.