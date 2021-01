Y lo hizo bajo un contexto con algunas diferencias frente al primer pico: hay más gente en la calle, algunos relajaron las medidas de autocuidado y aunque hay más UCI habilitadas en el país, en muchos departamentos ya están en alerta roja porque, además de que están copados, no tienen suficientes medicamentos para la sedación y en algunos casos ni siquiera tienen personal médico.

No obstante, comenzando este 2021 el panorama vuelve a ser preocupante. Norte de Santander, Valle del Cauca, Tolima y Antioquia se han visto obligados a volver a declarar la alerta roja hospitalaria, mientras que Bogotá tomó la decisión de decretar la cuarentena estricta inicialmente en tres localidades y a partir del martes se sumarán otras tres.

Situación en Santander

Y si bien Santander no está entre los departamentos más críticos del país, si hay alarma de alerta roja en el área metropolitana de Bucaramanga, pues en los principales centros de salud de la ciudad (Chicamocha, HUS, HIC y Foscal) la ocupación de UCI está en su límite, mientras que en Santander alcanzó más o menos un 80%.

Segunda ola en el país

A su vez, se tiene una capacidad de toma de pruebas más amplia en comparación con los meses anteriores, pues se han tomado hasta 80.032 muestras al día, y en promedio de 38.000 a 60.000 personas se hacen este diagnóstico para detectar si tienen COVID-19. Meses antes de septiembre, no se tomaban más de 30.000 pruebas diarias.

Ni siquiera han aplanado la curva

Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca han mantenido la propagación acelerada del coronavirus en sus territorios. Allí no se ha dado un cese en la cantidad de casos diarios desde mediados de 2020 y en diciembre la cifra se ha incrementado notablemente.

Los confirmados en Antioquia continúan siendo cerca de 2.000 diarios cuando hace un par de meses no superaban los mil al día, al igual que en Valle del Cauca. No obstante, la cifra siempre ha sido ascendente. Tolima también hace parte de esta lista, pues no ha aplanado la curva de contagios y en las últimas semanas se cuentan aproximadamente 500 pacientes nuevos.