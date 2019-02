El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que Colombia discrepa con Alemania frente a su defensa de los protocolos firmados entre el Estado colombiano, Ejército de Liberación Nacional y los países garantes en relación al retorno de los miembros de esta guerrilla, luego de haber levantado la mesa de diálogos.

“El presidente Duque no ha incumplido nada, porque nunca firmó nada, el mandatario no firmó un acuerdo con el Eln, tampoco firmó un compromiso para poner en marcha negociaciones, no firmó protocolos para que fueran aplicados en el curso de esas negociaciones y cuando se presentaran situaciones que impidieran su continuación”, dijo el canciller.

El Gobierno alemán aseguró que el desconocimiento de este pacto por parte del Gobierno de Iván Duque deja un precedente negativo para futuros acuerdos entre ambos países y para eventuales procesos de paz no solo en Colombia sino alrededor del mundo.

La posición de Alemania se conoció a través del ministro del Estado de ese país, Michael Roth, quien aseguró que dichos protocolos son condiciones básicas para que pueda haber negociaciones de paz bajo condiciones confiables para todos los que participan.