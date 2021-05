En el mensaje escrito por Uribe, que posteriormente borró, dice “Grupo terrorista Elnen Jamundi, Valle. No repetir preferencia del terrorismo sobre las FFAA, se sufren consecuencias”.

El mensaje estaba acompañado por una imagen en la que aparecía una camioneta blanca con una bandera verde y roja, que pertenece al Cric. La bandera que ha tenido siempre Eln, en cambio, tiene una franja roja y negra.

“El mensaje es claro: Cric y Eln son equivalentes, lo cual es absolutamente falso. Es posible que el expresidente después diga que no se refiere a la bandera sino a los ocupantes o a otros que no aparecen en el video, cuyos nombres por confidencialidad no le han informado, pero para nosotros está claro el señalamiento a nuestra organización”, manifestaron en un comunicado los indígenas caucanos.

Según el Cric, el señalamiento es una “patente de Corso” para atentar contra quienes hacen parte de las comunidades indígenas.

“Dejamos constancia ante el país y hacemos la denuncia ante la comunidad internacional y los organismos defensores de derechos humanos por delitos de amenaza, calumnia y perfidia”, señalaron.

Posteriormente, el expresidente Uribe retiró sus afirmaciones y ofreció excusas.

“Equivocación sobre Cric, pido me reciban todas las excusas, error de alguno de mis ayudantes”, escribió en su cuenta de Twitter.