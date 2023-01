Dos años después, la Comisión regresa por invitación del Gobierno y recibe una propuesta que el propio presidente le hace: realizar un seguimiento a las recomendaciones que ese mismo organismo hizo después de su visita inicial, que incluyen, entre otras, hacer cambios en la Policía, en el manejo del Esmad y, en general, no criminalizar la protesta social.

Colprensa habló con Yulisa Mantilla, presidenta de la Comisión, sobre la forma como se va a hacer ese seguimiento.

Empecemos hablando del mecanismo de seguimiento que han acordado con el Gobierno Petro. ¿En qué consiste ese mecanismo?

Es todavía una idea, una propuesta que surgió, además, desde el Gobierno, desde el Estado, lo cual nos parece muy valioso. Luego de la reunión, que tuvimos en la mañana con el presidente Petro, tuvimos un pequeño intercambio con prensa y ahí la vicecanciller Laura Gil lo anunció, pero todavía falta metodología, plan de trabajo firmar el propio acuerdo, y sin duda va a ser muy importante la participación de sociedad civil. La Comisión ya ha implementado otros mecanismos de seguimiento en el caso de Bolivia o en el caso de Chile, pero cada caso es particular. En el caso de Colombia, la participación de las organizaciones es fundamental, incluso si recordamos, cuando en el 2021 se dan las protestas no había anuencia el gobierno colombiano, la comisión estaba lista para venir, pero el gobierno no nos daba el permiso para entrar, pero fue la exigencia de la sociedad civil lo que hizo que finalmente el gobierno nos diera el permiso para venir.

Es una especie de monitoreo de cada una de las 41 recomendaciones y así nosotros vamos a ir viendo si se cumplen parcialmente sustancialmente, completamente, y, como le digo, es una etapa muy inicial todavía, pero es una buena señal que haya esta intención.

Entre las recomendaciones de ustedes hay una muy importante que es no criminalizar la protesta social, pero también dentro de la protesta se han cometido delitos. ¿Ustedes están haciendo o van a hacer algún seguimiento de esos casos que lleva la justicia?

La protesta es un derecho. Las personas se expresan y a partir de esta protesta, puede haber algunas circunstancias violentas. Si bien el Estado tiene la facultad, la potestad y además el deber de salvaguardar la seguridad, el problema es que se criminalice la protesta per se. Hay dos consecuencias que nosotros vemos en esta criminalización, una directa a la persona que es investigada, pero hay una segunda dimensión más colectiva y es el mensaje que se da a todas las demás personas: “¿Para qué vas a protestar? Si siempre vas a seguir en este riesgo”. Entonces, si hay sociedades en las cuales no se confía en la justicia lo que va a suceder a la larga es que este derecho a la protesta, sin prohibirlo expresamente, de facto va a quedar prohibido. Cuando se empieza a criminalizar la protesta, se va naturalizando el miedo. El presidente (Petro) también resaltaba el tema de la juventud, la gran cantidad de jóvenes que salieron a protestar y creemos que la juventud que tiene como todos los demás sectores este derecho a expresarse también se le tiene que ser respetado esa necesidad de confianza en las instituciones.

Fiscalía y Procuraduría le han criticado al presidente que haya una intervención directa de él para liberar a los jóvenes que están presos y que esta no se haga a través de los mecanismos judiciales. ¿Es posible que ustedes entren en conversaciones con organismos de justicia aquí en Colombia para tratar ese tema?

El rol de la Comisión es un rol subsidiario, entonces la Comisión no puede intervenir directamente ante situaciones internas que tienen que resolverse internamente. Lo que sí hace la Comisión es respaldar y resaltar sus estándares internacionales, la separación de poderes, el cumplimiento de la normatividad interna, acceso a la información, debido proceso, acceso diferenciado además, porque en la protesta hubo mujeres personas afro, personas indígenas, jóvenes, niños, niñas, etcétera. Entonces la Comisión observa la situación, no puede intervenir, como le digo, internamente, porque es subsidiaria, pero sí recomendar, y por eso es tan importante este mecanismo de seguimiento, porque da un mensaje claro, de cuáles son los estándares.

Otra recomendación muy importante era el tema de la Fuerza Pública, por ejemplo, que el Esmad solo intervenga en última instancia y otros cambios. ¿Les informó el presidente sobre los cambios que se vienen haciendo? ¿Va a haber un trabajo con el ministro de Defensa o la Policía como parte de ese seguimiento?

Nosotros saludamos las iniciativas que el Estado nos ha comunicado, no solamente en la reunión ahora, sino en general en su respuesta al informe, y saludamos, además esta iniciativa de reforma policial, para que salga del Ministerio de Defensa. Creemos que es muy importante, da un mensaje nuevo. Iniciar una reforma policial no va a ser solamente, por eso lo saludamos, quitar a la policía de este Ministerio y ponerlo en otro, va a ser una reflexión interna: ¿qué va a pasar con aquellos policías? ¿Cómo los vamos a capacitar? ¿Cuál va a ser su situación jurídica legal? Es un elemento simbólico muy importante. Hemos hablado con el presidente sobre esto, con la Vicecanciller, y nuestra propuesta desde la Comisión, desde nuestros acuerdos de cooperación técnica, es acompañar este proceso, es algo muy importante.

En el tema de los desaparecidos, frente a ese informe que la Comisión había hecho en 2021, hay de pronto nuevos resultados, se ha continuado investigando?

En este caso concreto, hay como dos líneas, una, la investigación oficial que puede realizar la Fiscalía, y otra, la investigación que hace la sociedad civil. Nosotros saludamos por eso organizaciones como Temblores y las campañas de búsqueda desaparecidos que están visibilizando esa situación. Nosotros, desde la Comisión Interamericana recogemos la información que nos da el Estado y la información que nos da la sociedad civil y a partir de ello hacemos el monitoreo. Entonces, este es un primer informe de recomendaciones, confiamos que cuando se establezca el mecanismo haya un aspecto fundamental al tema de las personas desaparecidas.

Acá hay que resaltar que hay causas estructurales históricas, que hay que tratar de combatir con política pública, con prevención, con educación, pedagogía de Derechos Humanos, formación de la Policía y las Fuerzas Armadas.

¿Han podido ustedes hacer seguimiento a cómo van las investigaciones en el caso de desaparecidos, pero también por las muertes que fueron provocadas por miembros de la Fuerza Pública?

Hemos recibido los avances de la Fiscalía. Hoy la sociedad civil nos presentó otra cifra, acaban de presentar otras cifras diciendo que si bien ha habido investigaciones y hay algunas imputaciones, por ejemplo, no hay sentencias y no hay certeza sobre lo que ha sucedido con desaparecidos. Entonces lo que vamos a hacer a partir de la información que hemos recibido y que vamos a seguir solicitando y de esta información que vamos a cotejar, luego poder pronunciarnos en las mesas de trabajo de seguimiento.

Usted ha mencionado las condiciones en que se dio la visita de la CIDH en 2021. ¿Siente usted que de parte del nuevo gobierno ha habido una actitud muy diferente frente a la labor de la Comisión?

Sí, hay una actitud diferente porque, además, como lo ha dicho el mismo presidente Petro, él ha sido usuario del sistema interamericano, él conoce el sistema interamericano y conoce lo que implica una medida cautelar y un proceso y una sentencia y además, él mismo lo ha manifestado, el compromiso creciente con esa juventud y con esas personas que se manifestaron. Es positivo, como le digo, que mientras en el 2021 vinimos a pesar de las resistencias del Gobierno, en este caso estamos viniendo con el acompañamiento del Gobierno. Hay una voluntad de seguir trabajando y eso le digo como comisionada, y en el tiempo que tengo como presidenta, nos da mucha esperanza. Hay una apertura al escrutinio internacional, que es algo que saludamos.