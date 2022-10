Cuestionan ausencia de vacunas contra la viruela del mono en Colombia

En las últimas horas se conoció, en medio de una conferencia de prensa de la OPS, que Colombia no aparece en la lista próxima de despachos de vacunas contra la viruela símica, adquiridas a través de esta organización.

Después de un mes desde que la ministra de Salud, Carolina Corcho, anunciara la compra de 5.600 vacunas a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los biológicos destinados para la población en riesgo parece que no aterrizarán pronto.

Minsalud asegura que el virus ha llegado a más de 2.700 personas. Se ha diagnosticado, principalmente, en hombres que tienen sexo con hombres y aquellos con múltiples parejas sexuales.

Corcho aseguró que las cláusulas para acceder a las vacunas son inconstitucionales y pidió renegociar, sin embargo, aún se desconoce el avance de la negociación.

Ante la situación, Julián Fernández, exdirector de Epidemiología del Ministerio de Salud durante el Gobierno pasado, criticó la gestión de la nueva administración a través de las redes sociales.

“El argumento del Ministerio de Salud de que no pueden adquirir las vacunas, porque no se puede legalmente, es absurdo. Es terquedad. En Covid se generó un marco legal en tiempo récord, acá ni lo han intentado. Tiene el poder para hacerlo y no quieren”, dijo Fernández en Twitter.