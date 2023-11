Ante la delicada crisis de medicamentos entre la EPS Sanitas y la droguería Cruz Verde, el Gobierno Nacional se pronunció con un duro ultimátum en el que aseguró que la prestadora de salud tendrá que cumplirle a todos sus afiliados aunque sea con otro proveedor.

“Sanitas tiene que cumplir, están obligados. Los afiliados pueden estar tranquilos, van a tener sus medicinas. Sanitas cumple porque cumple”, sentenció el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

Tal como explicó el ministro, Cruz Verde solo se negó a seguir entregando medicamentos que no están cubiertos por el Plan Básico de Salud, PBS, lo que, según él, genera un problema para menos del 10% de los afiliados.

“Más del 90% de los afiliados pueden estar tranquilos porque Cruz Verde seguirá entregando los medicamentos normales. Lo que no va a entregar son medicinas muy específicas, y muy costosas, que generalmente son para enfermedades huérfanas y otros padecimientos graves”, dijo el ministro.

Pero, aun así, Jaramillo también fue claro con que ese 10 % restante, que sí necesita medicamentos que ya no dará Cruz Verde, “de todos modos deberá recibir la medicina que necesita porque es una obligación de Sanitas”, dijo.

Sobre esto último, el Ministerio de Salud detalló que dicha droguería es solo uno de los proveedores con los que cuenta la EPS y que, por ende, los demás medicamentos deberán ser suministrados a través de otras droguerías mientras se soluciona el problema actual.

Además de entregar ese “parte de tranquilidad”, el ministro de Salud también insistió en que la actual crisis no fue responsabilidad del Ministerio ni del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Tal como aseguró en la rueda de prensa de esta mañana, “a Sanitas se le ha pagado todo” lo que le corresponde a la Nación, por lo que insistió en que esa EPS “no puede echarnos la culpa”.

Tal como se conoció este lunes, Sanitas tiene una cartera vencida con la droguería Cruz Verde por más de 400.000 millones de pesos.

“Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento”, aseveró Cruz Verde en el comunicado en el que anunció la suspensión de medicamentos fuera del PBS.

Según la droguería, dichas deudas han hecho que la prestación del servicio para Sanitas sea “insostenible”, por lo que, desde ya, anunciaron fuertes medidas que tienen en vilo a los afiliados.

“Como consecuencia, en la actualidad Cruz Verde no cuenta con disponibilidad para la dispensación de algunos productos como es el caso de pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos No PBS a los afiliados de EPS Sanitas”, reza el comunicado.

Por ahora, Sanitas no se ha pronunciado sobre las advertencias del Gobierno. Lo que sí dijo en la mañana de este martes es que “están buscando alternativas” para la crisis.

“Desde que recibimos la notificación unilateral y abrupta por parte de Cruz Verde estamos buscando alternativas y activando planes de contingencia para que la dispensación de medicamentos no PBS se vea lo menos afectada posible”, aseguró la EPS.