Cupos indicativos: ¿revivió la corrupción de los auxilios parlamentarios?

Los cupos indicativos serían similares a los auxilios parlamentarios que antes eran usados para corrupción y hasta financiar campañas electorales, según algunos expertos.

Respecto del excongresista David Barguil, la corte abrió investigación y lo llamó a indagatoria el pasado 11 de octubre, por la presunta comisión de tráfico de influencias, cohecho, financiación de campaña con fuentes prohibidas y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

“En su desempeño como congresista, Barguil habría supuestamente influido ante el Gobierno, con el objetivo de que se aprobaran recursos para desarrollar proyectos en Galeras, a cambio de beneficios económicos ilícitos”, dijo entonces la Corte.

Entre las pruebas recolectadas, la Fiscalía logró interceptar decenas de comunicaciones con el alcalde Amell hablando sobre la presunta necesidad de Barguil por acceder a recursos para su candidatura al Senado.

En otras conversaciones entre Barguil y el alcalde Amell, reveladas por Diario Criterio, estos insisten en finiquitar el negocio, así como realizar una reunión con Said, quien sería el que recibe las coimas. Ese Said sería Said Bitar Castilla, actual diputado de Córdoba, primo de Barguil y socio del Consorcio Galeras 2018 que ganó el contrato.