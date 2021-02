El 64,8% de los colombianos está dispuesto a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, de acuerdo con la encuesta Pulso Social, que realiza el Dane y cuyos resultados informó este jueves el director de la entidad, Juan Daniel Oviedo.

Según la encuesta, hubo una mejoría en la confianza que tienen los colombianos en la vacuna, pues el número de personas que afirmó que no estaría dispuesta a aplicarse la vacuna descendió del 40,1% al 35,2%.

Por género, es mayor el número de hombres dispuesto a aplicarse la vacuna al de mujeres. Mientras que el 67,6% de los hombres está dispuesto a hacerlo, en las mujeres este índice se reduce al 63,2%.

Por ciudades, Riohacha tiene la mayor proporción de personas interesadas en aplicarse la vacuna (72,5%), seguida de Medellín. (69,2%) y Pasto (68,4%). En cambio, las ciudades con un porcentaje más bajo son Cali (42,2%), Florencia (50,1%) y Bucaramanga (51,2%).

Al preguntar el motivo por el no estaban interesadas en aplicarse la vacuna, el 62,3% de las personas manifestó que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos, mientras que el 16,5% no creía que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva. La encuesta fue realizada cuando la vacuna aún no había llegado al país.

La Encuesta de Pulso Social la realiza periódicamente el DANE, para buscar información relacionada con confianza del consumidor y bienestar de los hogares entre otros temas. Mensualmente, son consultadas unas 15 mil personas, en 23 ciudades principales, que incluyen Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Bogotá, Tunja, Villavicencio, Neiva, Florencia, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Pasto, Popayán, Manizales, Ibagué, Pereira, Armenia, Medellín, Montería, y Quibdó.