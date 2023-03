Ocurrió en Colombia: un joven identificado como Diego Godoy que tramitó su libreta militar se llevó un gran sorpresa cuando en lugar de su foto encontró una del famoso futbolista Cristiano Ronaldo en ese documento. El Ejército Nacional respondió mediante un comunicado que revisará la situación.

Además, esa institución explicó que en 2016, a través de la página web, el usuario hizo el cargue de "7 fotografías, que no corresponden a las del ciudadano".

“Bien costoso que es tramitar la libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. Pregunto y me dicen que no saben qué hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez”, denunció en sus redes sociales un joven identificado como Diego Godoy.

En el documento, de expedición obligatoria para la mayoría de jóvenes mayores de 18 años en el país, se observa la foto de Cristian Ronaldo en su mejor momento: cuando jugaba en el Real Madrid, conjunto con el que consiguió cuatro Ligas de Campeones y tres Mundiales de clubes.

Godoy relató que en diciembre de 2022 se acercó a la unidad de reclutamiento para tramitar su libreta con el descuento. Aseguró que entregó todos los documentos reglamentarios y que después de tres meses pudo recolectar todo el dinero para pagar.

“La libreta es digital, ni siquiera es física porque cobraban un monto adicional. Cuando fui a descargarla me encontré que pusieron una foto de Cristiano Ronaldo. Esto me dio mucho malgenio. Llamé al distrito y el soldado me aseguró que esto lo hice yo porque el usuario hace el registro, yo lo hice, pero nunca subí esa foto”, detalló Godoy.

La solución inicial del distrito 55 para el joven es que debía volver a enviar las fotos y dirigirse presencialmente a la sede. El joven había pagado 1.6 millones por su documento.

“Ya se comunicó conmigo el Mayor del Distrito militar, solo gracias a la presión de las redes, porque antes no me había contestado los mensajes. Me va a cambiar la foto, pero asegura que la culpa es mía. En fin, no asumen nada”, detalló Godoy en la noche de este miércoles.

¿Qué responde el Ejército?

El Ejército emitió un comunicado en el que aclaró que el joven había iniciado su trámite para obtener la libreta militar en 2016. En su momento, dijeron, Godoy cargó siete fotos que no eran las de él.

“En atención a la información publicada por el ciudadano (David Felipe Godoy Vidal) en redes sociales, se llevó a cabo la verificación del trámite efectuado en el sistema, donde registra que el 5 de febrero del 2016, a través del usuario y contraseña asignado, se hizo el cargue de diferentes fotografías. Un total de siete (7), que no corresponden a las del ciudadano”, señaló el Ejército.

Todas las fotos que habría subido Godoy eran de Cristiano Ronaldo. El Ejército señaló que iniciará una revisión interna de los procedimientos en el trámite de la tarjeta militar.

“Así mismo se revisará, si existió algún tipo de omisión en el trámite y/o controles por parte de algún servidor público dentro del proceso de la expedición de la Tarjeta Militar digital”, puntualizó el Ejército.