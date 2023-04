El expresidente Iván Duque reapareció en la opinión pública en una entrevista en la que habló de su vida política y la privada, y confesó que está incursionando en el mundo artístico haciendo música.

El exmandatario cercano a Álvaro Uribe Vélez conversó con la periodista Eva Rey en una entrevista. Duque confesó que se está alejando un poco de la política y la educación, y que por el contrario se está dedicando a hacer música.

"Estoy intentando aprender a producir música. Tengo mis guitarras, de las que disfruto mucho y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores. Conocer un poco más de esa industria que me apasiona”, afirmó Iván Duque en dicha conversación.