De presidente a DJ: Iván Duque apareció animando una fiesta

En ese mismo evento, que al parecer fue privado, estuvieron varias personas con accesorios de carnavales bailando música electrónica mientras Duque Márquez anima.

El exmandatario cercano a Álvaro Uribe Vélez conversó en abril de 2023 con la periodista Eva Rey en una entrevista. Duque confesó que se está alejando un poco de la política y la educación, y que por el contrario se está dedicando a hacer música.

"Estoy intentando aprender a producir música. Tengo mis guitarras, de las que disfruto mucho y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores. Conocer un poco más de esa industria que me apasiona”, afirmó Iván Duque en dicha conversación.

En la entrevista, el exjefe de Estado puntualizó que está trabajando con un joven músico que se llama Camilo Pulido, con quien quiere empezar a hacer mezclas con sonidos del Amazonas.

"Él es un productor musical joven. He tenido la posibilidad de discutir con algunos productores de música electrónica en el Reino Unido sobre cómo están mirando las cosas en Latinoamérica", afirmó el exmilitante del Centro Democrático.