“Por ser francesa, me quisieron cobrar en dólares”, escribió la mujer, que explicó que cuando le dijeron eso se sorprendió, por lo que cuestionó a las personas del ingreso al museo sobre cuál era el motivo para le cobraban en esa moneda si estaban en Colombia.

El personal del museo, según expresó la mujer, le dijo que por ser extranjera y según una ley que se había creado recientemente, tenía que pagar una tarifa especial, que en conversión a pesos llegaba a $48.000.

Sin embargo, varios usuarios en redes sociales se mostraron en desacuerdo con la denuncia de la mujer, ya que expresaron que era normal que ese tipo de cosas sucedan, no solo en Colombia, sino en varios países de la región y el Mundo.

“Guylaine, es muy común la tarifa diferencial para locales y foráneos, así no lo compartamos, son las reglas a seguir. Bastante fuera de lugar tu reclamo, saludos”, dijo el usuario Álvaro Sepúlveda.

Por su parte, el usuario J. Guillermo H. también se mostró en desacuerdo con el reclamo que hizo la extranjera: “No se sienta especial, hace tiempo se utiliza una tarifa diferenciada para todos los extranjeros. En Sudamérica muchos países también las aplican, yo las he pagado con gusto y respeto. Nuestros museos y sitios arqueológicos no tienen suficiente presupuesto para financiarse”.

Lo que más indignación le causó a la mujer fue que la entrada promedio para un colombiano tenía un valor de 8.000 pesos, por lo que el valor que le estaban cobrando era demasiado alto. Además, dijo que en la página de internet del museo aparecía que el ingreso los domingos era libre.

También agregó que en el portal decía que la entrada para los estudiantes de universidades públicas seguía siendo gratis, por lo que ella esperaba poder entrar de esa manera también por estar cursando estudios en la Sorbonne, que es una institución educativa de carácter público en Francia.

La ciudadana francesa al final no ingresó al Museo y su denuncia puso sobre la mesa la discusión para saber si hubo o no discriminación en su contra. Lo cierto es que no solo en Colombia hay tarifas especiales para que los extranjeros ingresen a escenarios culturales. También pasa en Machu Picchu, Perú, entre muchos otros sitios turísticos del mundo.