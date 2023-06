El discurso lo comenzó la senadora Paloma Valencia, quien abordó diferentes temas. En primer lugar, Valencia manifestó que gobernar era un proceso complejo y difícil que la actual administración no veía cuando ejercían como oposición.

“El gobierno del presidente Petro han tenido que enfrentarse ahora a las dificultades de gobernar. Así mismo, la oposición democrática que aporte, debe ser responsable y por eso, es también exigente y requiere estudio, asertividad y un permanente empuje sereno”, expresó Valencia.

La senadora manifestó que los diferentes hechos que han sucedido en Colombia frustran a la ciudadanía y que no tienen nada que ver con los temas que son de interés y de competencia para los colombianos. Valencia también se refirió a las reformas que está impulsando el Gobierno.

“Las reformas del cambio, a su vez, expresan la soberbia del Gobierno en su versión de síndrome de Adán. Su diseño es para un país donde nada se ha hecho. Son el fiel reflejo de la incapacidad de valorar los avances de Colombia y atinan a destruir lo construido”, afirmó la senadora.

Respecto a la reforma a la salud, Valencia expresó que es “un proyecto de reforma que destruye el sistema de aseguramiento, que les quita a los colombianos el derecho a escoger si quieren un asegurador público o privado o mixto, para obligarnos a todos a depender del Estado, es un retroceso”.

Y de la reforma laboral aseguró que esta “no genera empleo, sino que lo destruye, y que no mejora el problema de la informalidad, sino que lo agrava, es inaceptable. Subir los costos laborales terminaría por encarecer más la vida de los colombianos, pues todos estos costos aumentan el precio de los productos”.

Respecto al tema ambiental, la senadora afirmó que el Gobierno ha emitido un falso discurso ambiental que ha acabado el sector de los hidrocarburos y afirmó que para acabar con la crisis climática no es necesario disminuir la exploración y producción de petróleo y gas.

La senadora también expresó preocupación por los discursos del presidente relacionados a temas como las Fuerzas Armadas, las críticas a la rama judicial y a los órganos de control, los ataques a los medios de comunicación y periodistas y respecto al empresariado.

“Hemos sido una oposición que sin ser agresiva ha logrado comunicar a los colombianos las preocupaciones. La ciudadanía, como nunca, ha estado atenta al debate congresional, a las decisiones de los ministerios y a los sucesos nacionales. Y quiero resaltar esto como el mayor aporte de nuestra oposición”, afirmó Valencia.

Y concluyó la senadora: “Debe hacer un alto en el camino y enderezar el timón. No podemos seguir perdiendo el tiempo en truculentas novelas, ni en discursos grandilocuentes o en intentos de mostrar que nada de lo que hay sirve; todo eso es insuficiente. La ciudadanía hoy está atenta, y a su lado está la oposición, para exigirles que gobiernen sin soberbia, con capacidad técnica y con grandeza”.

Por su parte, el representante a la Cámara Hernán Cadavid afirmó que, a diez meses del Gobierno, consideran que Colombia no va por buen camino y que por tal motivo se ha afectado la confianza que muchos colombianos le entregaron a la administración.

“Gobernar no es sinónimo de imponer una sola visión, no es sinónimo de desafiar a quienes piensan distinto. Si bien, el país eligió al presidente Petro, esto no se traduce en un mandato ilimitado, carente de controles por parte de la opinión pública, inmune al control político, al requerimiento judicial o al escrutinio de los medios de comunicación”, afirmó Cadavid.

Cadavid también reiteró en la importancia en la división de poderes, la libertad de prensa y en la convergencia de diversas visiones políticas que junta el Congreso de la República. El representante expresó preocupación por las reformas, las medidas turísticas, la Fuerza Pública y la seguridad.

“El sentimiento que define a la sociedad colombiana es la incertidumbre; nos corresponde a nosotros como oposición, desde el Centro Democrático, dar una batalla sin descanso en las calles y en el Congreso de la República, por eso pedimos su apoyo en la recolección de firmas que promoverá la consulta popular para defender nuestro sistema de salud, el empleo y el ahorro pensional de los colombianos”, afirmó Cadavid.

Y concluyó el representante: “Los colombianos no están solos, sin quietud, y con determinación absoluta somos la barrera de defensa para evitar que se cometan daños irreparables donde la peor carga la llevarán las futuras generaciones de colombianos”.

