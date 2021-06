Ella, como buena santandereana y como reza una estrofa del himno de Santander, “siempre adelante, ni un paso atrás”, ha tenido varias dificultades, y aunque es una mujer con condiciones o capacidades especiales (pues cuando solo contaba con un año de edad sufrió de poliomielitis, lo que le dejó paralizado su cuerpo de la cintura hacía abajo), asegura que las ha sabido sortear poco a poco. “Con la ayuda de Dios he podido salir adelante, hay personas que por ver mi discapacidad piensan que no puedo hacer muchas cosas, pero estuve antes como trabajadora en un salón de belleza y les demostré que mi discapacidad no es impedimento para hacer las cosas, pues considero que las hago normal, como cualquier otra persona. Así soy yo, una mujer muy echada para adelante y mi meta es ver mi salón grande”.

Invertir en el futuro

La motivación de Dennis González está en sus hijos, Fergy Saray, de 13 años, y Joshua Daniel, de 4 años, pues considera que por ellos es que se levanta todos los días, trabaja para cada día brindarles una mejor vida y se proyecta en darles estudios de nivel superior. “Sueño con que ellos puedan estudiar en la universidad, una profesión para que el día de mañana que yo esté viejita encuentre un apoyo en ellos”.

Dennis reconoce que el dinero que se recibe en una carta de indemnización no paga todo lo que debieron sufrir a causa de un conflicto armado que cree no debieron vivir, pero advierte a quienes lo reciben: “Primero, recordar por qué están recibiendo el dinero y, segundo, que lo aprovechen al máximo, que no lo malgasten, que lo sepan invertir. El Estado buscó la manera de que nosotros podamos tener una mejor vida con estas indemnizaciones; invirtamos en una casa, un negocio... no se queden ahí, no se estanquen, pues una mejor forma de vivir es que nos están dando para tener algo que no hemos podido conseguir por falta de dinero: es lo que le digo a las víctimas”.