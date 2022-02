Denuncia de acoso sexual acorrala a cuestionado directivo del Indermedellín

La filtración de un reporte en el que una contratista del Indermedellín señala a Alejandro Estrada Moreno, subdirector de Escenarios Deportivos, como responsable de insinuaciones, invitaciones extralaborales y toqueteos indebidos tiene a la entidad en el ojo del huracán. De hecho, ya se abrió un proceso disciplinario para esclarecer el caso.

La denunciante, quien prefirió reservar su nombre por la exposición que ha recibido, elevó su queja ante la oficina de Control Interno del Instituto, mediante una carta fechada el martes 18 de enero. En ella relata los episodios que involucrarían a Estrada Moreno y pide apoyo para que algo similar no vuelva a pasar.

La denunciante expone que todo comenzó en 2020, cuando ingresó a la Subdirección de Escenarios Deportivos como apoyo del área de infraestructura. Muy rápido, por disposición del subdirector, fue trasladada al equipo social. La razón, según su relato, tuvo que ver con su perfil. Había comenzado a estudiar comunicación social.

Su nuevo espacio de trabajo quedó ubicado en el costado norte del Atanasio Girardot, donde Estrada Moreno tenía su oficina. Ya instalada, le encomendaron su correspondencia y, más tarde, con orden de exclusividad, tuvo que revisar y asumir la entrega de todo lo que llegaba a la oficina del subdirector. En ese momento, afirma la mujer, comenzó el viacrucis.

“Primero fueron palabras y luego acciones. Me decía todo el tiempo que yo le gustaba, que estaba enamorado de mí, que lo debía mirar como un hombre y no como un papá”, dijo.

Ese, sin embargo, fue solo el inicio. Cuenta la mujer que Estrada Moreno la presentó como su novia en varias ocasiones, pese a que ella hacía explícita su incomodidad. Llamadas por fuera de la jornada de trabajo, en las que este indagaba por su situación sentimental, también se enumeran en la denuncia conocida por este diario.

Además de regalos frecuentes, en los que la mujer menciona ropa interior, vinieron besos en las manos y abrazos no consentidos. El deseo de besarla y acceder a ella sexualmente también es descrito en la denuncia, en la que afirma que el funcionario le llegó a tocar las piernas, nalgas y, además, la celaba con sus compañeros de oficina.

“Siempre me decía que tenía que agradecerle mi trabajo, que por él estaba ahí, y por eso estaba estudiando. Le pedí a varias personas que me acompañaran cuando me llamara a la oficina, porque tenía miedo de entrar sola. No fui capaz de hacer nada más por miedo a perder mi trabajo”, aseveró.

Aunque el relato continúa, la mención de casos similares que involucrarían a Estrada Moreno llama la atención. Tres denuncias por acoso laboral habrían sido archivadas por parte de la oficina de Gestión Humana y Control Interno, según la denunciante, mientras que la renovación de los contratos de quienes hicieron los reportes se embolató.

Lea también: Delegación del Mindeporte llegó a Bucaramanga para hacer seguimiento a denuncias de abuso en atletismo

¿Qué dice la entidad?

Pese a indagar por la versión de Estrada Moreno respecto a estos señalamientos, desde el Indermedelín sostuvieron que no habría una declaración distinta al comunicado emitido el pasado viernes. En el mismo, el director de la entidad, Cristian Sánchez Vásquez, confirmó el recibo de la denuncia y precisó que se le dará trámite inmediato.

Además de ordenar la investigación disciplinaria en contra del funcionario, en el comunicado se afirmó que se activó una ruta de atención para brindar acompañamiento psicosocial a la contratista, además de “garantías para su proceso y reubicación inmediata en otra área de trabajo, mientras se realiza el seguimiento al debido proceso y avanza la investigación”.

El Instituto también expresó que se avanza en la consolidación de una mesa de apoyo de la mano de la Secretaría de las Mujeres. El propósito es generar estrategias que permitan prevenir y visibilizar a tiempo este tipo de violencias. Con pedagogía, dirigida en especial a los funcionarios, se buscará que los espacios de la entidad sean más seguros para las mujeres.

Estas declaraciones no han sido suficientes para concejales como Dora Saldarriaga, del movimiento Estamos Listas. Además de dar a conocer los hechos, insistió en la necesidad de soluciones de fondo para la situación. “Una intervención urgente, investigación diligente, renuncia inmediata —de Estrada Moreno— y el acompañamiento a las víctimas”.

Aunque son procesos distintos, no es la primera vez que hay ruido en torno a Estrada Moreno. Según denuncia publicada por este diario, el manual de contratación del Instituto fue ajustado para que su perfil, de ingeniero eléctrico y que no responde a la vocación de la entidad, encajara a la medida para el cargo que hoy ostenta. Estrada Toro fue gerente de la campaña a la Cámara de Jhony Jaramillo, de quien se dice ejerce gran poder en el Inder .