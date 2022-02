Denuncian caso de discriminación de menor de 6 años en colegio de Barranquilla

Asimismo, la institución educativa basó su decisión diciendo que el pequeño era agresivo con sus demás compañeros.

Barrero relató a medios de comunicación que el Instituto Las Américas la citó a una reunión, en la cual le entregaron los documentos del menor y le dijeron que el dinero correspondiente a matrícula, pensión y uniformes le sería devuelto.

También, le aseguraron que el niño fue evaluado por 18 psicólogos, información que no convenció a Barrero, pues indicó que la institución no cuenta con esa disponibilidad de profesionales en salud mental. Además, aseguró que su hijo tiene buen comportamiento y no es agresivo.

Al respecto, el Colegio Las Américas manifestó a El Heraldo de Barranquilla que Barrero decidió retirarlo de manera voluntaria por presuntas quejas sobre el menor. También manifestó que recomendaron matricularlo en una institución con “un ambiente diferente” y con un grupo más pequeño de estudiantes.

La Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla anunció que investigará el caso. Mientras tanto, Barrero señaló que encontró golpes en el cuero cabelludo del menor y que este le ha preguntado porque no ha regresado a clases.