En medio de la conmemoración de la independencia de Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio un polémico discurso en el cual se fue de frente contra los anteriores gobiernos entre los periodos entre 2001 y 2012.

El mandatario, que lideró las marchas del 20 de julio desde el archipiélago de San Andrés, arremetió por el fallo de La Haya de 2012, en el que en ese momento Colombia perdió un total de 75.000 kilómetros de mar con Nicaragua, lanzando una fuerte critica a esos gobiernos anteriores.

Las críticas de Petro fueron principalmente por el manejo jurídico que desde esos otros gobiernos se le dio al tema en el que Colombia disputó ese terreno marítimo con Nicaragua. Hasta mencionó en ese discurso al expresidente Andrés Pastrana, criticando la postura que tuvo sobre la corte internacional de justicia de La Haya, la cual, según aseguró, desató una ola de decisiones adversas.

“Indudablemente, hoy es un día especial, por el significado de una victoria relativa que ha obtenido Colombia en el ámbito de justicia internacional con el fallo de La Haya, vinculante de la Organización de Naciones Unidas, seguido con algunas derrotas relativas, al rededor del concepto de territorialidad y de concepto de mar que hace parte de la nación Colombiana, y que es neurálgico en el mar Caribe”, afirmó el presidente Petro.

El presidente también hizo énfasis en que la igualdad y la fraternidad son la base para la convivencia en paz de los pueblos y frente a lo que hicieron los gobiernos anteriores dijo que “se nos había olvidado el Caribe; desde Bogotá pensaban que san Andrés era un balneario, para comprar equipos de sonido”.

“Se nos olvidó qué es una Nación, una nación es el pueblo antes que nada. Sin que haya un pacto del pueblo, no es posible construir una gran Nación. Se nos olvidó la existencia del pueblo, el pueblo es la base de la soberanía, por eso nos desafiaron, por eso fue Colombia demandada, entramos en un proceso jurídico, Pastrana aceptó la Corte Internacional de Justicia, empezamos a perder una y otra vez. Colombia lo que ha visto es perder su territorio una y otra vez, como si los que gobernaran de Bogotá no tuvieran corazón”, explicó el mandatario en su discurso.

Después, en medio de su discurso, criticó la manera en que se perdieron los 75.000 kilómetros de mar de San Andrés en 2012, que para él significó como una muestra de una debilidad como nación.

“Después perdimos 75.000 kilómetros de mar de San Andrés en 2012, una secuencia de pérdidas nacionales que lo indica desde el mapa geográfico significa la debilidad, una Nación no puede perder su territorio, si la base de una Nación es su pueblo y la debilidad es su pueblo, si su pueblo no logra encontrar los puentes de un acuerdo nacional”, aseveró Petro.

Más adelante, cuando ya se encontraba acompañado de la cúpula militar y de Policía, el presidente Petro también mencionó que a raíz de una guerra política, también se perdió el canal de Panamá en su momento.

“La patria es un ser vivo, no una estatua de mármol o de bronce, no es inerte, es un fluir de la historia y se construye desde las decisiones de sus sociedades equivocadas o no, así fue con Panamá, perdiendo una de las zonas más ricas de Colombia, mientras que nosotros nos matábamos entre sí entre liberales y conservadores perdíamos el Canal de Panamá, perdíamos el territorio que nos comunicaba”, sostuvo Petro.