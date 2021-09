“Estos días han sido una tortura; me encuentro sumido en la nostalgia, la tristeza y el dolor. Esto será algo que jamás podré superar. Se que tendré que vivir con esta tristeza y este insoportable dolor durante el resto de mi vida”.

A Daniel Caballero la vida le cambió. Tenía tantos planes con su hija Laura Melissa Caballero Montaño que le cuesta demasiado aceptar su muerte. “Es muy triste y doloroso vivir aquí, solo, sin ella. Lo era todo para mi, ahora me rodea la tristeza, la soledad, la nostalgia y el dolor que me deja su ausencia”.

Laura es la joven (23 años) que apareció muerta en una habitación del edificio Calamarí, en Bocagrande, el pasado sábado 14 de agosto.

Las investigaciones por este hecho parecne estancadas. A Daniel ni siquiera le han dicho de manera oficial que pasó con el estadounidense que estaba con su hija cuando ocurrió la tragedia. “Oficialmente no he sabido nada, me dicen que están en proceso de investigación”.

En resumen, cuenta Caballero, “me informaron que mi hija estaba en total estado de indefensión dado que estaba bajo el efecto de varias drogas, con lo cual era imposible que se pudiera mover y/o defenderse; y estando en dicho estado fue asfixiada mecánicamente por la garganta”.

Sobre el extranjero que fue la última persona que estuvo con Laura, el papá de ella dice que un conocido suyo fue al edificio donde vivía y le informaron que nadie sabe nada de él.

“Solo espero que la corrupción en este país no haga que este sea otro de muchos casos en los cuales la justicia no se aplica; aquí el dinero puede más que la verdad, pero confío en que Dios mediante, más temprano que tarde, todo saldrá a la luz”, anota Daniel.

Sueños truncados

“Yo me pensiono en dos años y medio, y nuestro sueño era irnos juntos a recorrer el mundo. Esta tragedia que enluta mi alma, y que me tiene destrozado, sumido en la tristeza y el dolor, cambió totalmente mi vida, es injusto que esto ocurra y que la corrupción pueda más que la justicia, pero ante Dios existe la justicia divina".

“Allí no habrán imprecisiones, ni mentiras, ni sobornos, allí nadie podrá ocultar nada ni mentir y cada uno recibirá su correspondiente castigo”, contó Daniel.

El papá de la joven bogotana y estudiante de lingüística la recuerda siempre sonriente y feliz. “Con ella yo salía a todos lados; vivía aquí en Bogotá conmigo y viajó por un tiempo a Cartagena para cambiar un poco este encierro ocasionado por la pandemia, pero jamás pensamos que allí encontraría la muerte”, recuerda.

No se suicidó

La versión que conoce Daniel es que Laura y su hermano habrían entablado una relación de negocios con el estadounidense y ella se habría interesado porque invertía en Bitcoins.

En la noche del viernes 13 de agosto, Laura llegó al apartamento del extranjero porque este la había citado para seguir explicándole sobre el negocio de las criptomonedas. Al día siguiente su cuerpo lo hallaron en la sala, tendido boca arriba. Era la 1:30 de la tarde del sábado.

La versión del extranjero es que la encontró suspendida en el baño y la auxilió, pero al ver que no reaccionaba llamó a la Policía.

“Ella no era prostituta, ni drogadicta, ni tenía ningún motivo para suicidarse; era una niña con muchos sueños, ilusiones, planes y me tenía a mi”, puntualiza Daniel.