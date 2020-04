“Después del 27 no vamos a ir al estadio, no va a haber fútbol, no podemos esperar volver a conciertos, ni a bares ni a discotecas, vamos a tener que dejar muchas de esas prácticas de nuestra vida social a un lado”, dijo el Mandatario en entrevista con Noticias Caracol.

Estas restricciones a este tipo de reuniones sociales, repitió Duque, buscan reducir la velocidad de propagación del Covid-19 en el país.

La liga colombiana de fútbol está suspendida desde el pasado 13 de marzo. Y desde entonces la Dimayor y los clubes han manifestado distintas posturas sobre cómo se podría retomar actividades. Una de las propuestas ha sido retomar el torneo sin público en los estadios.

Sobre el regreso del fútbol y las actividades productivas y sociales en el país, el Presidente indicó que se hará progresivamente, en la medida en que el comportamiento del virus lo permita.

“Con responsabilidad y mirando muy bien la información, podremos ir retomando elementos de la vida productiva pero teniendo como principal elemento la protección de la salud y la protección de la vida”, informó.

Hasta este domingo, el Ministerio de Salud había confirmado 2776 contagios y 109 muertes por Covid-19 en Colombia.