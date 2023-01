Detalles de la muerte de una bebé por una presunta negligencia en Bogotá

Una fotografía de la pequeña Somer Salomé Mahecha Ríos, acompañada por el mensaje: “¡Ay Dios, qué dolor tan grande!”, que publicó ayer en sus redes sociales Jasbleidy Ríos, madre de la bebé, reflejan el dolor que está pasando en este momento la mamá del angelito, que tenía un año y cuatro meses y quien falleció en la madrugada de este lunes 2 de enero, luego de ser atendida en un centro asistencial ubicado en el barrio Patio Bonito (Kennedy).

Q’HUBO habló con Jasbleidy, quien comentó cómo fueron los últimos minutos de su niña con vida, y también la presunta negligencia que ella y su familia, aseguran, cometieron en el centro médico que atendió la emergencia, que hoy tiene de luto a una familia en la localidad de Kennedy.

Madrugada de dolor

Según lo relatado por Jasbleidy a este periódico, los hechos ocurrieron cerca a la diagonal 38 bis sur con carrera 82.

“Mi niña almorzó y tomó su tetero el día anterior (1° de enero). En horas de la madrugada (del 2 de enero) mi hija comenzó a presentar un fuerte dolor de estómago y mi mamá me hizo el favor de llevar a la bebé al Cami de Patio Bonito. Un doctor revisó a la bebé y dijo que estaba bien, que solo era un rebote debido a lo que Salomé había comido y le dieron de alta”, aseguró la madre de la menor.

Lo que parecía un simple dolor de estómago y vómito, terminó convirtiéndose en una tragedia, luego de que la misma Jasbleidy, al ver que su bebita no estaba presentando mejoría, decidió tomar a su hija y, preocupada por su estado, la volvió a llevar hasta el Cami de Patio Bonito; pero unos minutos después de ingresar al centro médico, en horas de la tarde dos enfermeras le dijeron que Salomé “no tenía signos vitales”.

Desesperación

Jasbleidy fue enfática al añadir que a Salomé la dejaron en una camilla, e incluso alistaron los elementos para atender a la bebé y no lo hicieron. “Luego una doctora llegó y nos dijo que la bebé no tenía signos vitales y que no se podía hacer nada”, dijo.

Lo que más le duele a la mamá en estos momentos es que, según ella, “junto a mi esposo miramos que nuestra bebé tenía aún los ojos abiertos y movía la manos, por eso decimos que hubo algo raro en la atención de la niña. No hicieron nada porque supuestamente estaban en cambio de turno, y luego nos informaron que el CTI ya venía en camino”, agregó la afligida mujer.

¿Qué dicen los responsables?

En un comunicado emitido por la Subred Suroccidente informaron que la bebé fue atendida “de acuerdo con los protocolos de atención establecidos por el equipo médico en la sala de reanimación”.

El documento destacó que, “pese a todos los esfuerzos realizados por los médicos del Cami, la bebé falleció”, pero la verdad ni Jasbleidy ni los demás miembros de su familia creen en esta versión.

Un año y cuatro meses tenía la pequeña Salomé, quien fue remitida hasta el Cami de Patio Bonito por un dolor de estómago.Entre tanto, se espera el dictamen por parte del Instituto de Medicina Legal para conocer realmente qué provocó la muerte de Salomé.

“Te amo, voy a extrañarte todos los días de mi vida, cada segundo, cada instante, cada momento”, escribió Jasbleidy en otra de las publicaciones que hoy invaden sus perfiles en redes sociales, esperando que se haga justicia en este caso que le amargó el inicio del 2023.