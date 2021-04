Detectan dos casos de la variante británica del Covid-19 en Caldas

La información también fue confirmada por el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien informó que dos muestras dieron positivo para dicha cepa en el departamento de Caldas.

“Se identificaron dos muestras genómicas en el departamento de Caldas, dos muestras que han sido identificadas como positivas para la cepa británica. Esto nos indica que en el departamento, y muy probablemente en el país, ya tenemos una circulación importante de la cepa británica”, afirmó el ministro.

El funcionario recordó que esta variable ha demostrado ser más transmisible, pero no necesariamente más letal en comparación con otras cepas del virus.

“¿Por qué es más transmisible? Es más transmisible porque se necesita menor cantidad de saliva o de elemento contagioso para que se transmita a la otra persona y se puede transmitir a menor distancia física de los dos metros que hemos venido utilizando”, explicó.

El ministro explicó que la cepa llegó tarde a Colombia, pues ya se encontraba circulando en 60 países del mundo, entre ellos, 12 países del continente americano como Chile, Brasil, México, Aruba, Puerto Rico, Ecuador, Perú, Argentina, Bahamas, Estados Unidos, Canadá y Curazao. Así Colombia se convierte en el país número 13 en la región en detectar la cepa británica del covid-19.

Ante la llegada de esta variante, el ministro enfatizó en que se deben reforzar las medidas de bioseguridad, especialmente el uso del tapabocas.

“El no uso del tapabocas en Colombia no es una opción, hay que usar tapabocas y hay que guardar siempre todos los protocolos y todas las medidas de distanciamiento físico para evitar y reducir la transmisibilidad, no solo de estas cepas, sino de todo el coronavirus”, afirmó Ruiz.

A este llamado se sumo el Instituto Nacional de Salud, que escribió en su cuenta de Twitter.

“Recordemos que todos los linajes de interés en salud pública facilitan la transmisión del virus, de modo que es fundamental insistir y reforzar las medidas de autocuidado. Todo linaje se controla con las mismas 4 medidas de responsabilidad personal”, escribió el INS.

Hasta el momento, Colombia solo había detectado casos de la cepa brasileña del Covid-19. Según el Instituto Nacional de Salud, el país reporta 25 casos de la cepa P1: 24 de ellos en Amazonas y uno en Bogotá.