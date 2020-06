Lo hizo a través de una extensa entrevista en el portal periodístico Los Danieles, en la que comenzó su defensa pública.

Gaviria relató que se enteró de la decisión de la Fiscalía entre las 10 y las 11 de la mañana del pasado viernes. “No podía dar crédito, era algo absolutamente inaudito” se sinceró el gobernador. La medida en su contra, que calificó de “desproporcionada, arbitraria y no fundamentada en el derecho”, envía además, según dijo, “un mensaje muy negativo al país”.

Aunque se le preguntó sobre la hipótesis de algunas figuras públicas que señalan su caso como una cortina de humo, Gaviria no se refirió a mensajes en concreto. Aceptó, sin embargo, que cree que la decisión esconde intereses lejanos a la justicia. “Es tan poco fundamentado en derecho que tiene que ver algo detrás. Algún interés escondido. Yo no podría decir que tenga alguna sospecha en ese sentido pero de lo que estoy seguro es que no tiene ninguna fundamentación jurídica, ¿Qué hay detrás? No lo sabemos”.

Explicando el poco sustento que en su opinión tiene su caso, se refiere a la aparente contradicción de los cargos de los que la Fiscalía lo acusa. “Me señalan de determinador y de no hacer el control respectivo sobre el contrato de las obras. Y uno no puede ser ambos”, dice. De hecho, Gaviria señala que no firmó ninguno de los contratos.

“Esto es tan absurdo que yo ni siquiera firmé el contrato de la Troncal de la Paz ni los contratos de adición. Son decenas de obras las que hace la Gobernación de Antioquia y sería imposible que los dirigiera directamente, para eso están los secretarios”, dijo, lo que en su opinión elimina que haya podido ser determinador de algún acto ilegal.

Sin embargo, cualquier gobernador es responsable del control de las obras que se realicen bajo su administración. Gaviria señala que a pesar de que no firmó ningún contrato, conformó un comité de apoyo a la contratación en la que tenían asiento diversos secretarios de su administración, y mediante el cual realizó seguimiento no solo a esa si no a todas las obras. “Todo esto quiere decir que tampoco delegué sin hacer control”, zanja.

“¿Mi caso es una cortina de humo? Detrás de esto no hay un tema jurídico. Pero no sé qué podría haber”, dijo Gaviria. “Yo creo que el señor fiscal se equivocó tremendamente. Hay que enfocarse mucho más en la justicia que en el show. Esa no puede ser la posición de un fiscal: salir a comunicar una medida tan desproporcionada y arbitraria mientras el país está esperando otras decisiones de mucha mayor dimensión”.