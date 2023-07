“Di claridad sobre mis funciones en la campaña de Petro”, Laura Sarabia tras su diligencia en el Consejo Nacional Electoral

A las afueras de los despachos del Consejo Nacional Electoral, CNE, la exjefa de Gabinete de la Casa de Nariño, Laura Sarabia, se pronunció ante la diligencia que tuvo lugar a las 2:00 de la tarde ante los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortíz.

"Quiero comunicarles que, como lo he manifestado, estuve a disposición de los entes de control que me requieran para dar explicaciones de hechos que son de mi competencia", afirmó Sarabia ante los medios de comunicación.

En medio de sus declaraciones, la exfuncionaria aseguró que dio las explicaciones de su papel en la campaña de Petro Presidente, en 2022, la cual es investigada por dos magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE.

"En esta oportunidad ante los magistrados respondí los cuestionamientos que me hicieron y di claridad sobre mis funciones en la campaña del presidente Gustavo Petro. Reiteré que mi misión era la agenda del entonces candidato presidencial", afirmó la exjefa de Gabinete que es investigada en Fiscalía, Procuraduría y en el Consejo Nacional Electoral, CNE.

Los $15 mil millones

La citación ante el órgano electoral se dio luego de que el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, fuera grabado en un audio cuando conversaba con Laura Sarabia y en los cuales afirmó el exdiplomático que para la campaña buscó $15 mil millones.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia en los audios publicados por Revista Semana.

En el mismo material auditivo el exsenador le dijo a la exfuncinaria si sabía qué había sido el Proceso 8.000, haciendo referencia a la financiación ilegal de narcotraficantes a las campañas presidenciales como ocurrió con Ernesto Samper.

“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa mondá, tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa Proceso 8.000 y por qué empezó. Ahí está la clave de todo lo que te va a pasar. Y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma de hijueputas de ustedes, es una respuesta a una hijueputada, no es chantaje todavía”, dijo Benedetti a Laura Sarabia.