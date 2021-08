Dinero que dejó Will Smith a vendedores por película en Colombia sigue “extraviado”

Hace tres años que el actor de Hollywood, Will Smith estuvo en Cartagena (2018) para la filmación de algunas escenas de la película Gemini Man, que se estrenó en octubre del 2019. Durante la grabación del film de ciencia ficción, drama y acción, que se extendió por 20 días, el Centro Histórico se paralizó, no sólo por la presencia del actor estadounidense sino también por los cierres viales y demás operativos que trazaron las autoridades con motivo de la película.

La realización de la película dejó entre 600 y 700 empleos directos e indirectos y la contratación de más de 600 personas como extras. Sin embargo, poco tiempo después de finalizada la grabación se generó una polémica debido a que la Gerencia de Espacio Público habría incurrido en una irregularidad al momento de entregar el pago compensatorio a los vendedores estacionarios en la Plaza de Armas del Museo Naval y sus alrededores, según denunció María Rocha, presidenta de la Veeduría de Espacio Público de Cartagena, Vespu.

¿Dónde están los $100 millones?

Según Rocha, una de las productoras asociadas a la película, Dynamo Producciones, prometió entregar a cada vendedor la suma de $200 mil por los dos días que duraba el rodaje en esa zona, es decir, un total de $400 mil, dinero que nunca les fue entregado completo. Incluso, hay vendedores que reportaron no haber recibido nada.

“Durante los días de grabación, se presentó un brigadista de Espacio Público junto a una joven de la empresa Dynamo Producciones recogiendo firmas a los artesanos y a los vendedores a quienes les iban a entregar el dinero. Luego, se acercaron otro día, esta vez fue el señor Mario Rafael Puertas, brigadista del Espacio Público quién empezó a repartir $100 mil y a otros vendedores $200 mil pero nunca nos entregaron los $400.000”.

Rocha instauró un derecho de petición a la Gerencia de Espacio Público para exigir explicaciones sobre cómo se distribuyó el dinero que estaba destinado para los más de 50 vendedores ambulantes, un total de $100 millones. La Gerencia de Espacio Público expuso que a la productora colombiana, Dynamo, le fue otorgada una licencia de ocupación temporal para el aprovechamiento económico entre el Baluarte San Francisco Javier y el Museo Naval en el Centro Histórico.

La dependencia enfatizó que “sólo los vendedores inscritos en la plataforma del Registro Único de Vendedores con Confianza Legítima recibieron su compensación”.

Sin embargo, según Vespu hay algunos que no contaban con la confianza legítima pero tienen más de 30 años de estar en el centro e incluso a a quienes sí aparecían no se les pagó completo. Por eso Rocha decidió escalar la situación y se abrió una investigación en la Fiscalía, porque según dijo a El Universal esos dineros debían ir a una fiducia y siguen extraviados.

No se autorizó la repartición de dinero

“Aporté el contrato que existe. Pero la Alcaldía me dice que ellos no han mandado al brigadista que repartió los dineros a los vendedores informales. Si eso no se autorizó, no nos explicamos cómo él hizo entrega de dineros a los vendedores”, explicó la presidenta de la Vespu.

Rocha abrió un proceso de investigación ante el CTI Fiscalía para encontrar los dineros y entregar a los vendedores la suma completa a quienes se la recibieron incompleta y entregar también a quienes no les fue dada la remuneración. “Hay que preguntarle al mismo Dynamo a quién le entregaron ese dinero y cómo y cuánto fue”, dijo Rocha.

Otro aspecto que aclara la veedora, es que hay muchas personas que tienen muchos años de trabajar en el Centro pero no se les reconoció por no tener RUV aunque se les tomó la firma para pagarles también.

Ahora mismo la Vespu está a la espera de conocer cuál fue la respuesta de Dynamo y el resultado de la investigación del CTI para poder esclarecer a dónde fue a parar el dinero y cuánto fue exactamente para los vendedores.