Disidencias convirtieron a Toribio como centro de entrenamiento para niños: Defensoría del Pueblo

Camarco en tal sentido sostuvo que “la consolidación y concentración del poder por parte de la Columna Móvil Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, ha convertido a Toribío (Cauca) en centro de operaciones militares y financieras de esta estructura armada ilegal, así como lugar de ‘acogida’ o concentración de niños, niñas y adolescentes (NNA), que son reclutados de manera forzada en los municipios del norte del Cauca para, luego de un breve entrenamiento, ser incorporados en las diferentes subestructuras del Comando Coordinador de Occidente, a la cual se encuentra adscrita esta Columna Móvil”.

El defensor del Pueblo, en la Alerta Temprana 005 de 2023, señala que hay un riesgo alto para sus 37.000 habitantes (96% son indígenas del pueblo nasa en los resguardos de Tacueyó, Toribío y San Francisco, debido a la presencia permanente de la Columna Móvil Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc; de la intermitencia y tránsito del ELN y de la Segunda Marquetalia, además de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC - Clan del Golfo) que, aunque no tienen presencia física, son generadores de amenazas.

Precisa además que “si bien las personas no están confinadas, el desarrollo de la vida comunitaria y social está no solo paralizado sino sujeto a la voluntad de los grupos armados, ya que vienen imponiendo múltiples normas so pena de muerte para quien las incumpla. Por ejemplo, a los establecimientos públicos se les prohíbe vender bebidas alcohólicas en días de semana, no se le permite el parqueo de motocicletas frente a los locales y se les establece una hora de cierre, entre otras restricciones”.

Por otro lado se señala que se identificó que los grupos armados envían panfletos amenazantes a personas específicas y otros de imposición de normas como que en los vehículos no pueden circular con los vidrios de las ventanas arriba o los motociclistas con cascos puestos, entre otras. También han instalado pasacalles, pancartas y grafitis, algunos con artefactos explosivos improvisados.

“Debido a que la Columna Móvil Dagoberto Ramos tiene a Toribío como centro de operaciones y finanzas, también lo convirtieron en una zona de movilidad y tránsito que, gracias a su topografía, se convierte en zona de difícil acceso para la institucionalidad del Estado; pero de uso constante de la ilegalidad para su camuflaje y tránsito libre. Esta facción de las disidencias de las Farc manejan la ‘ruta de la marihuana’ o ‘el triángulo de la marihuana’, que lo conforman los municipios de Miranda, Corinto y Toribio; paso obligado para acceder al oriente caucano y al centro y sur del Valle del Cauca”, destaca Camargo.