Tras el hallazgo de los niños que pasaron 40 días en la selva, Manuel Ranoque, su padre, ha tenido la atención de los medios de comunicación, dando el parte médico de los pequeños, aunque, también debido a las acusaciones en su contra por maltrato y abuso.

El pasado 11 de junio, Ranoque denunció frente a varios medios del país que su vida corría peligro por amenazas de las disidencias de las Farc.

“Yo sé que esas personas descaradas primero que todo pueden comenzar a presionarme con mis hijos y eso nunca lo voy a permitir”, denunció Ranoque.

“Ellos tienen interés económico y mientras uno no se acoja a lo que ellos digan, uno es un enemigo para ellos. Que me van a buscar directamente aquí, que me van a mandar a una persona directamente aquí”, aseguró.

Pero, las disidencias niegan estar amenazando al hombre y aseguran tener buena relación con las comunidades indígenas.

Mediante un comunicado, el frente Carolina Ramírez, del Bloque Suroriental del Estado Mayor Central (EMC), aseguró que: “no es cierto, y desconocemos las razones de las declaraciones del señor padre de los menores cuando afirma ante los medios de comunicación que los niños y su señora esposa venían huyendo de la región de Puerto Sábalo y el río Cahuinarí, en el alto Amazonas, por amenazas de nuestras unidades”.

En el comunicado se destacó que su organización llega a las comunidades indígenas del suroriente del territorio nacional, es por ello que, según dicen, procuran “las mejores relaciones de amistad, compañerismo y reconocimiento”, además se debe a que una buena parte de sus miembros son parte de estos pueblos, según dijo el frente.

Ranoque también aseguró a los medios que el frente querría reclutar a sus dos hijastras, Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 años, y Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de 9. Frente a esto, en el comunicado, las disidencias afirmaron “el ingreso voluntario a nuestras filas de la población originaria siempre será entre los 15 a 30 años, cumpliendo estatutariamente. Quien no cumpla las normas de reclutamiento se devuelve a su vereda”.

Ante esto, Manuel Ranoque no se ha pronunciado, pero aún sigue vigente el llamado al gobierno que hizo el padre de los niños indígenas en su mensaje, dijo a los medios que necesita “una vivienda digna” para él y sus hijos. “Necesito garantizarles el estudio a mis hijos, necesito la seguridad de mi vida y la de mis hijos”, afirmó.