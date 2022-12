"Distinguir entre gestores e impunidad": Álvaro Uribe tras liberaciones de 'primera línea'

El tuit, que se suma a otras críticas de Uribe sobre la “paz total” del presidente Gustavo Petro”, también tiene un tono de autocrítica en el que el exmandatario revisa varios presos que él liberó para que fueran gestores de paz sin obtener buenos resultados.

Según dijo, la liberación del entonces guerrillero de las Farc Rodrigo Granda, –hoy firmante de paz y líder del Partido Comunes– salió mal. Para esa época, en 2007, Uribe dio la orden de liberar a Granda para que ayudara a gestionar liberaciones de secuestrados.

Así mismo, habló de “Galán y Felipe Torres”, dos hombres que habían durado 25 años presos y que, pese a que cumplieron su parte como gestores, “no dieron resultados”.

“Hago autocrítica para escribir: distinguir entre gestores e impunidad para dar mal ejemplo o reincidir”, trinó el expresidente.

Por ahora se sabe que el Gobierno Petro seguirá nombrando más gestores de ese grupo.

“Escuché a la comunidad y no hay un solo colombiano aquí presente en este evento en Cali, que no quiera ser un actor de la paz. Todos quisieran ser gestores y voceros y me voy con ese mensaje. Hay una sociedad que entiende que el camino hacia el progreso y la prosperidad, es un camino en el que todos tenemos que proscribir la violencia”, dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Sumado a eso, Prada también dijo que los voceros de paz que sean liberados quedarán sometidos al proceso judicial y a la sentencia, lo que evitaría la impunidad.