Los plebiscitos más recientes de Chile y Colombia no tienen mucho que ver, el primero buscaba reformar la constitución y el segundo aprobar un Acuerdo de Paz con la guerrilla más antigua del continente. Pese a eso, en ambos ganó el “NO” y ahora comparten la frustración de quienes estaban del otro lado.

La comparaciones entre ambas votaciones no tardaron en llegar por parte de los colombianos. “Los entiendo en su dolor, amigos chilenos. Cuando Colombia le dijo no al plebiscito de la paz yo también creí que no había más salidas. Luchen en esa dirección, vendrán tiempos mejores”, trinó una mujer desde su cuenta de Twitter.

Y es que, pese a que buscaban objetivos distintos, ambos plebiscitos surgieron como alternativa a ciertos problemas y fracasaron tras la negativa del pueblo a aceptarlos. Lo cierto es que, tanto en Colombia como en Chile, el “NO” ganó de la mano de la derecha, que en Chile impulsaba votar en contra de la nueva constitución y en Colombia en contra del entonces proceso de paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc.

Otra usuaria de Twitter escribió que “lo de Chile, el plebiscito por la paz y lo que pasó este año con las Presidenciales son una constatación de que el electorado latinoamericano es más complejo de lo que los políticos creen. Tanto la izquierda como la derecha dan demasiado por sentado”. El trino hace referencia a dos ideas que también unen la decepción de quienes votaron por el “SÍ” en ambos plebiscitos.

Mientras en Colombia las encuestas daban por sentado que ganaría la aprobación, en Chile las mediciones previas sí mostraban que el “Rechazo” se impondría sobre el “Sí”. Sin embargo, los resultados terminaron por contradecir las previsiones en Colombia y dejaron a los del “SÍ” con una sensación de incertidumbre; en Chile también hubo sorpresa porque aunque ganó el “NO”, la ventaja sobre el porcentaje de quienes apoyaron fue aplastante.

En medio de todo eso, los ciudadanos, e incluso los políticos, se han ofrecido a aportar la “experiencia” de Colombia para superar la “derrota” e intentar buscar nuevas salidas.

El senador Iván Cepeda, por ejemplo, propuso en entrevista con Caracol Televisión que Chile podría tomar el ejemplo de lo que hizo Colombia cuando ganó el “NO”. Según dijo, el país logró avanzar y llegar a concensos para avanzar con los propósitos.

Por ahora el presidente de Chile, Gabriel Boric, propuso construir con el Congreso y la sociedad un nuevo itinerario constituyente. Entre los primeros pasos planteados por el mandatario está una reunión con los presidentes del Congreso y representantes de la sociedad civil en el Palacio de La Moneda para abordar una ronda de conversaciones y recoger las propuestas de los distintos sectores que se han comprometido con establecer un nuevo Proceso Constituyente.

Además, se esperan cambios en su gabiente, que como él mismo lo reconoció hace semanas, comenzó con “turbulencias”. “Hacer frente a estos importantes y urgentes desafíos requerirá prontos ajustes en nuestros equipos de Gobierno para enfrentar este nuevo período con renovados bríos”, dijo Boric.