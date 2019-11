El presidente de la República, Iván Duque Márquez, aceptó en la tarde de ayer la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien dimitió de su cargo, luego de una ola de críticas por los acontecimientos que conoció la opinión pública en los últimos días.

“Me permito informar que he aceptado la renuncia del ministro Guillermo Botero. En nombre de los colombianos y equipo de gobierno quiero agradecerle por su compromiso, sacrificio y liderazgo en el sector. Gracias a su gestión logramos excelentes resultados en estos 15 meses”, señaló Duque.

Lea también: La cadena de errores del ministro Guillermo Botero

El jefe de Estado señaló que una vez aceptada la renuncia de Guillermo Botero, las riendas del Ministerio de Defensa quedarán en manos del general Luis Fernando Navarro, actual Comandante de las Fuerzas Militares, en calidad de encargado.

Detonante de la renuncia

La renuncia de Botero se produce un día después de que se le hiciera un debate en el Senado por una moción de censura presentada en su contra por los fallos de su política de seguridad y defensa.

Durante el debate parlamentario, el senador Roy Barreras, del partido de la U, desveló que en un bombardeo a comienzos de septiembre pasado contra un campamento de disidentes en el departamento del Caquetá, fallecieron siete menores de edad, entre ellos una niña de doce años.

La Fiscalía elevó este miércoles a ocho la cifra de menores muertos en la operación, un dato que las autoridades no habían divulgado pese a que tras la operación informaron acerca del número de muertos.

Lea también: “Lo de mi hija es un secuestro y se le llevaron forzosamente”: Padres de menor asesinada en bombardeo

Tras el tsunami desatado por la difusión de la información, Botero se reunió con el presidente Iván Duque al que presentó su renuncia al considerar que es su “deber como ministro de Defensa tener una lectura adecuada de la coyuntura política”.

Sin embargo en su carta no hace mención del caso desvelado por Barreras y confirmado por la Fiscalía y expone que “el enemigo de Colombia es el narcotráfico”.

Reacciones

“No es hora de jactancias inútiles sino de pensar en el país”, escribió en su cuenta de Twitter el senador Roy Barreras.

El presidente del Senado, Lidio García, manifestó que “es bueno que haya renunciado el ministro Botero, era inconcebible que los colombianos hayamos conocido de la muerte de los 8 menores a través de un debate en el Senado de la República, eso fue faltarle el respeto al país”.

Por su parte, la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, defendió la gestión de Botero y dijoi que “fue un hombre que mostró resultados y que tuvo una gestión impecable”.

Voces de expertos

Expertos consultados por Vanguardia consideraron que sus constantes errores y desconocimiento de la realidad del país le costaron el cargo al ministro Botero.

Suelen Castiblanco, docente de la Universidad de La Salle, argumentó que “hay evidentemente unos ministros que tienen una imagen mucho más dañada en la opinión pública, el caso del ministro de Defensa, que ni siquiera tiene tanto que ver con el caso de situación del Cauca (que por cierto es muy grave) y que no se debe culpar por completo al ministro Botero de lo que está pasando”.

Por su parte, Óscar Palma, analista político, señaló que el ministro de Defensa no es, por supuesto, el único caso de ministros que no conocen el contexto, pero sí han existido otras personas en el cargo que han demostrado una gestión muy propia de quienes conocen el estamento militar, y este ministro llega de forma muy ajena al sector y eso ha hecho que no encuentre tanto como un apoyo de muchas personas y fuera de eso ha tenido una cantidad de salidas, en falso muy malas que han dejado una mala imagen del gobierno Duque.

En la misma línea se pronunció Mario Morales, docente de la Javeriana, al señalar que “han pasado 15 meses de Gobierno y el efecto Duque se está sintiendo a todos los niveles y en su propia favorabilidad. Argumentó que “no es el cambio por el cambio para que todo siga igual sino cambios efectivos que determinen una variación en el rumbo del país”.

En opinión de Juan Federico Pino Uribe, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana “lo que pasa con el ministro de Defensa tiene unos amplios soportes en el uribismo que abogan más por el desconocimiento del conflicto armado y un fortalecimiento de la militarización para responder al problema de seguridad y en cierta manera se ha vuelto un pulso muy grande entre los partidos de oposición, los que se proclaman como independientes y el Gobierno como tal”.

Finalmente, Germán Cortés, investigador de la Universidad Piloto de Colombia, destacó que una de las razones que motivaron la moción de censura al ministro era que “no está salvaguardando las comunidades del Cauca y obviamente tiene que ver con la militarización que propone el Estado en la zona que genera más violencia”.