Duque dijo que su equipo de seguridad ha establecido que han intentado atentar contra su integridad de múltiples maneras, incluyendo francotiradores. Señaló que para el caso de los ‘Comba’, estos buscaron comprar un apartamento debajo del suyo con el fin de realizar un posible atentado.

“El día que uno se tiene que morir, se muere, pero yo no me la paso teniendo esas preocupaciones ni en el alma ni en la cabeza. Yo todos los días me despierto con una enorme alegría por servirle al país y esas preocupaciones las dejo a un lado”, afirmó el mandatario en entrevista con Vicky Dávila en Semana.

El presidente sostuvo que su equipo de seguridad ha sido diligente y oportuno, anticipando todos estos hechos, pero también reconoció que para él es una situación difícil porque le gusta tener contacto con la ciudadanía y algunas precauciones se lo impiden.