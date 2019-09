El pasado lunes el ministro de defensa, Guillermo Botero, había asegurado que el Gobierno ofrecía $100 y $50 millones por las capturas de Mayimbú y Marlon, respectivamente, cifras que se elevaron considerablemente luego de que el presidente aumentara la categoría de estas búsquedas a “alto valor presidencial”.

Por esta razón, la información que conduzca a las capturas de estos dos delincuentes será recompensada con $1000 millones por cada uno de ellos.

A Mayimbú y a Marlon, pertenecientes a la columna móvil Jaimr Martínez, grupo residual de las Farc, se les atribuye la masacre ocurrida el pasado domingo en la que murieron seis personas, entre ellas la candidata a la Alcaldía de Suárez, Cauca, Karina García, en el corregimiento La Betulia de este departamento.

“Vamos a ser contundentes contra estos criminales. Estos asesinatos no quedaran en la impunidad. He dado instrucciones muy claras para supervisar diariamente las acciones que conduzcan a estas capturas. No vamos a permitir que sigan sembrando dolor en esta comunidad”, concluyó Duque.