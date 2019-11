Duque entregó 38 municipios libres de minas antipersonas

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, entregó 38 municipios libres de minas antipersonas, en un acto en Pitalito, Huila. Destacó que su Gobierno ha sido el que más municipios libres de estos artefactos ha entregado en un año.

“Colombia viene avanzando mucho contra el desminado a lo largo de varios años. Tenemos 391 municipios que han sido declarados libres de sospecha de minas antipersonas, básicamente, pero en nuestro Gobierno ya llevamos 115 municipios declarados libre de sospecha de minas antipersonas”, aseguró el mandatario.

El presidente agregó que su Gobierno es el que más ha declarado municipios libres de sospecha de minas antipersonas en un periodo tan corto y que el año 2019 es el de mayor desminado anual de los últimos 10 años.

Desde el 2016, Colombia cuenta con la Iniciativa Global de Desminado Humanitario de la cual hacen parte 25 países y 5 ONG, que ha sido liderado por Estados Unidos, el Reino de Noruega y Colombia, quienes estuvieron presentes en el evento a través de sus representantes.

Estamos saliendo de las cenizas de la cárcel donde me habían metido porque mi finca estaba minada. No pudimos durante 20 años disfrutar de ese predio por el miedo a las minas antipersona, pero apenas llegó el desminado humanitario hace tres años, me sacaron de esa cárcel del olvido”, aseguró Lucía Marlene Mayorca Romero, una de las víctimas de este tipo de artefactos que fue beneficiaria de este plan.

Por su parte, la subteniente Enith Jhoana Cristancho, que hace parte de grupo de desminando por parte del Ejército, destacó que a través de su trabajo busca volver a darles esperanza a las comunidades que están alejadas y que, prácticamente, no han tenido ese apoyo de otras instituciones.

Colombia cuenta con 11 organizaciones para labores de desminado humanitario y cuatro departamentos libres de sospecha de minas, que son Atlántico, Amazonas, Quindío y Magdalena.