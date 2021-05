El presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró que el nuevo texto en el que está trabajando el Ministerio de Hacienda no subirá el IVA y tampoco pondrá a pagar renta a quienes hoy no pagan ese impuesto.

“En el proceso de reforma debe quedar absolutamente claro que no van a haber aumentos en el IVA en bienes o servicios, ni cambiar las reglas actuales del país. No va a haber IVA adicional a productos o servicios, no habrá IVA a los servicios públicos ni a la gasolina. No se alteran las reglas de juego”, dijo.

El jefe de Estado indicó que “frente al impuesto de renta, quiero decir que las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no lo van a pagar, es decir no se va a ampliar la base de ese impuesto”.

Duque sostuvo que “le he dado una instrucción muy clara al equipo del Ministerio de Hacienda para que construya un nuevo texto con el Congreso, que recoja el consenso y que se nutra de propuestas valiosas presentadas por los distintos actores de la sociedad civil”.

Duque fue enfático en que es necesario conservar los programas sociales del gobierno como el ingreso solidario, que ha beneficiado a 3,4 millones de hogares; mantener el instrumento de devolución del IVA, que exime a 2 millones de hogares del pago de ese impuesto; extender el Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF, que ha favorecido a 3,4 millones de trabajadores.

Además “mantener a través del Fondo de Solidaridad Educativa y el programa Generación E e instalar esa gratuidad en la educación universitaria pública para los estratos 1, 2 y 3”.

El mandatario afirmó que el objetivo del proyecto sigue siendo “que podamos estabilizar las finanzas públicas, proteger a los más vulnerables, y proteger la calificación crediticia del país, que es la que nos permite conseguir financiamiento para los programas que se adelantan en nuestro país. La invitación es a buscar consensos y que esta discusión no esté capturada por debates políticos”.

La estrategia del presidente para que se tramite la ley busca que el equipo del Ministro de Hacienda cambie la ponencia casi en su totalidad. Sin embargo, esta función es exclusiva de los congresistas. Además, los ponentes, quienes ya fueron anunciados, hacen parte de todos los partidos que tienen asiento en el Congreso, incluidos los de la oposición.

LAS PROTESTAS

El mandatario se mostró preocupado, pues a su juicio “en los últimos días se han presentado hechos vandálicos que son una sin razón y atentan contra los bienes y la seguridad de los ciudadanos, por eso desde anoche se desplazaron los altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía a Cali. Estamos con todos los operativos siendo claros que la violencia no es una forma de expresión en una democracia”.

Agregó que su gobierno no descansará hasta encontrar a quienes orquestaron “estos hechos vandálicos y seguiremos insistiendo con la Fiscalía para que hayan hechos ejemplarizantes para quienes están detrás de estas situaciones”.

A su turno, el ministro del Interior, Daniel Palacios, informó que los hechos vandálicos en Cali dejaron como resultado tres estaciones de servicio del MIO vandalizadas y seis policías lesionados.

“Podemos anunciarle al país que en este momento hay presencia de más de 1780 policías adicionales como refuerzo para garantizar la seguridad de todos los caleños. Así mismo, cerca de 700 efectivos del ejército, dos helicópteros Black Hawk y 60 motos de policía adicional. Más de 203 capturas por: daño en bien ajeno, obstrucción en vía pública, hurto, violencia contra servidor público, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, violación a medida sanitaria, tenencia de objetos peligrosos, daño en bienes del Estado y asonada”, dijo.